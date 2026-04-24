Циципас о присутствии девушки на матчах: «Мне нравится видеть ее лицо в тяжелые моменты матча»

Циципас рассказал, почему для него важно присутствие девушки на матчах.

Напомним, в январе во влоге грек показал свою новую девушку, экс-теннисистку Кристен Томс.

Циципас обыграл на старте турнира в Мадриде Патрика Кипсона (3:6, 7:6(6), 7:6(4)) и прервал серию из трех поражений.

– Твоя девушка здесь, она поддерживает тебя в ложе. Насколько для тебя это было важно?

– Она очень милая. Мне нравится видеть ее лицо в тяжелые моменты матча. Я всегда ищу ее взглядом в сложные моменты матча. И она со мной уже долгое время.

Она понимает, что такое теннис, и это делает ее пребывание в боксе особенным. Она сама играла, знает психологию этого вида спорта, поэтому отлично меня поддерживает.

Мы стараемся проводить максимум времени вместе, потому что тур очень требователен в этом плане. Хочу проводить с ней много времени, создавать воспоминания и на корте, и за его пределами, – сказал Циципас в интервью BB Tennis.

