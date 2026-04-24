  Циципас о присутствии девушки на матчах: «Мне нравится видеть ее лицо в тяжелые моменты матча»
Циципас о присутствии девушки на матчах: «Мне нравится видеть ее лицо в тяжелые моменты матча»

Циципас рассказал, почему для него важно присутствие девушки на матчах.

Стефанос Циципас рассказал о поддержке, которую получает от своей девушки.

Напомним, в январе во влоге грек показал свою новую девушку, экс-теннисистку Кристен Томс.

Циципас обыграл на старте турнира в Мадриде Патрика Кипсона (3:6, 7:6(6), 7:6(4)) и прервал серию из трех поражений.

– Твоя девушка здесь, она поддерживает тебя в ложе. Насколько для тебя это было важно?

– Она очень милая. Мне нравится видеть ее лицо в тяжелые моменты матча. Я всегда ищу ее взглядом в сложные моменты матча. И она со мной уже долгое время.

Она понимает, что такое теннис, и это делает ее пребывание в боксе особенным. Она сама играла, знает психологию этого вида спорта, поэтому отлично меня поддерживает.

Мы стараемся проводить максимум времени вместе, потому что тур очень требователен в этом плане. Хочу проводить с ней много времени, создавать воспоминания и на корте, и за его пределами, – сказал Циципас в интервью BB Tennis.

Новая девушка Циципаса – бывшая теннисистка и бренд-стратег

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: BB Tennis
Бедная Бадоса 😅
Ответ Skip
Бедная Бадоса 😅
У неё Соболенко есть.
Явно не лицо отца видеть) Стефаносу влепили предупреждение и лишили очка в матче за поведение отца, при этом непонятно даже, что там было, камера не показывала этот момент.
