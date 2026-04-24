  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирра Андреева о выкрике «Задолбало меня все» в матче с Удварди: «Вот видите, волшебное слово помогло»
15

Мирра Андреева о выкрике «Задолбало меня все» в матче с Удварди: «Вот видите, волшебное слово помогло»

Мирра Андреева раскрыла, какое слово перевернуло матч в Мадриде.

Мирра Андреева рассказала, как переломила ход встречи с Панной Удварди в Мадриде. Во втором круге она обыграла венгерку 7:5, 6:2.

– Вы в конце первого сета крикнули на весь корт «Задолбало меня все», и после этого все пошло: выиграли тот сложный сет, потом второй легко. Что за волшебное слово?

– Вот видите, сейчас правда это волшебное слово помогло! День в целом был очень негативный, я была недовольна тем, как играю.

Даже в хорошие моменты, после хороших розыгрышей подсознательно думаю: «Блин, ну сейчас-то хорошо было, сейчас-то можно себя похвалить» – и все равно негатив больше выходил наружу.

Но все равно в такие дни важно просто пытаться бороться и не давать по возможности сопернику знать, через что ты проходишь. И выигрывать такие матчи тоже очень важно, конечно, – передает слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoМирра Андреева
logoWTA
logoПанна Удварди
logoMutua Madrid Open
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мирра после хороших розыгрышей думает о Блинковой? ХD Иначе почему в слове блин ссылка на Блинкову?
Вспомнилась история Вячеслава Веденина и его волшебного слова "Дахусим")
Она бы с Евсеевым нашла общий язык
"... не давать по возможности сопернику знать, через что ты проходишь. " - надо у Лены Рыбакиной учиться.
Ответ gsvw
"... не давать по возможности сопернику знать, через что ты проходишь. " - надо у Лены Рыбакиной учиться.
Подрастёт, возможно, поймёт
Люди разные. Кто-то пыжится и делает морду кирпичом, чтобы соперник видел твое хорошее психологическое состояние и мандражировал. А кто-то орёт, плачет, ломает ракетки и выигрывает.
А кто-кто не выигрывает и так и так. Люди разные.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
