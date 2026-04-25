  Мадрид (WTA). Андреева, Самсонова, Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Пегула, Потапова вышли в 3-й круг, Блинкова, Мбоко выбыли
Мадрид (WTA). Андреева, Самсонова, Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Пегула, Потапова вышли в 3-й круг, Блинкова, Мбоко выбыли

В Мадриде проходит второй круг тысячника.

Мирра Андреева обыграла Панну Удварди во втором круге турнира в Мадриде.

Действующая чемпионка Арина Соболенко прошла Пейтон Стернс.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

21 апреля – 3 мая 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 8 235 540 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Нормально Потапова так лаки лузернула сразу во второй круг, в то время как выигравшая у нее землячка в квале, уже вылетела. Тоже самое почти у Павлюченковой. Насколько в теннисе всё на тоненького часто.
Кажется, у Андреевой намечается венгерское турне.
Рузе симпатичная)
Жёлтые панталоны определённо идут Мирре
Ответ Ivan Stasuk
Комментарий скрыт
Неделю назад, когда Андреева повозилась с Рузе в первом сете, тут писали, что Мирра совсем плоха и таких соперниц должна вообще не замечать😆

Вообще первый матч на открытом грунте для топов часто сложный, учитывая, что соперницы играли первый круг, а порой и два матча квалификации.
Ответ Другая_
А Рузе сама по себе не подарок - в прошлом году на АО Киз её только в третьем 7-5 прошла, отыгравшись с 0-1
Ответ z0rg
Да, она вполне приличная теннисистка.
Миррёнок, лапушка🙂, но играть нужно лучше
Калинскую еще в догах не подозревают? Льет всем подряд. 3/4 длинных розыгрышей в сетку и аут. Зачем она вообще на корт выходит?
Ответ WizerionII
Давно уже подозревают
Ответ WizerionII
Она никогда не была любителем много бегать, а на грунте это делать приходится. Если серьёзно, то на грунте она никогда не была хороша раньше, и предыдущие поединки с этой соперницей выиграла не то чтобы уверенно, в трёх.
глянул сетку: вся Венгрия пытается остановить Андрееву
Любит Мирра в теннис конечно поиграть, и соперниц приглашает
Интересовался у ИИ, как правильно произносится фамилия Ruse. Он сказал, что в румынском "s" между гласными глухая, в отличие от немецкого или французского. Так что правильно говорить Русе.
