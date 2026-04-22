Джорджи вернется в тур в 2027-м. Сейчас она на 19-й неделе беременности
Камила Джорджи объявила, что она вернется в тур в следующем году. Она также сообщила в истории в соцсети, что уже тренируется, но пока не выбрала, на каких турнирах сыграет.
Итальянке 35 лет, с мая 2024-го она находится в списке завершивших карьеру игроков на сайте ITIA. По сообщениям итальянских медиа, у нее могли быть проблемы с налоговой.
В феврале она вышла замуж за теннисного тренера Андреаса Пасутти, церемония прошла в Буэнос-Айресе. Сейчас Джорджи находится на 19-й неделе беременности, пара ждет сына.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @camila_giorgi_official
рискну предположить, что это будут турниры НЕ в Италии ) ну вот почему-то так кажется, даже не знаю почему )))
Новую аферку мутит😏