Джорджи вернется в тур в 2027-м. Сейчас она на 19-й неделе беременности

Камила Джорджи объявила, что она вернется в тур в следующем году. Она также сообщила в истории в соцсети, что уже тренируется, но пока не выбрала, на каких турнирах сыграет.

Итальянке 35 лет, с мая 2024-го она находится в списке завершивших карьеру игроков на сайте ITIA. По сообщениям итальянских медиа, у нее могли быть проблемы с налоговой.

В феврале она вышла замуж за теннисного тренера Андреаса Пасутти, церемония прошла в Буэнос-Айресе. Сейчас Джорджи находится на 19-й неделе беременности, пара ждет сына.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @camila_giorgi_official
рискну предположить, что это будут турниры НЕ в Италии ) ну вот почему-то так кажется, даже не знаю почему )))
Тренироваться будет в академии Надаля? Учитывая, что она теперь на Майорке)
Новую аферку мутит😏
Ответ Stas Salesov
Оттуда вынесет всю мебель, как с ранее арендованной виллы.
Вот женщины дают, сначала роди, а потом и планы строй, куда вперёд паровоза)))
У Майоровой с арифметикой проблемы ? Вообще-то Камиле на данный момент 34 года. 35 ей только в декабре исполнится.
Сначала родить, а потом уже может быть возникнет мысль про возобновление карьеры... случайно...
Чилич об уровне игры Фонсеки: «Он уже очень близко к Алькарасу и Синнеру»
41 секунду назад
Мадрид (ATP). Хачанов обыгрывает Уолтона, Медведев поборется с Марожаном, Бублик – с Циципасом, Синнер вышел в 3-й круг, Рублев выбыл
33 минуты назадLive
Мадрид (WTA). 3-й круг. Шнайдер проигрывает Бенчич, Мирра Андреева встретится с Гальфи, Соболенко – с Кристиан, Швентек – с Ли
34 минуты назадLive
Алькарас планирует вернуться к июньскому турниру в Queen’s Club (COPE)
42 минуты назад
Медведев о срывах во время матчей: «Теннис и жизнь вне корта – разные вещи. Я могу быть спокойным и добрым человеком»
сегодня, 08:12
Соболенко снялась в фотосессии для Harper’s Bazaar и Gucci
сегодня, 07:45Фото
Рублев об игре Копршивы в Мадриде: «У него залетело все, что можно и нельзя»
сегодня, 07:09
Гауфф о разгроме Жанжан: «Сегодня я хорошо подавала – это было ключевым фактором»
сегодня, 06:39
Мадрид (WTA). Андреева, Самсонова, Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Пегула, Потапова вышли в 3-й круг, Блинкова, Мбоко выбыли
вчера, 21:20
Тиранте в матче с Полом четвертый раз обыграл соперника из топ-20
вчера, 20:55
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
сегодня, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
