Чилич обыграл соперника из топ-50 на грунте впервые с 2022-го

Марин Чилич обыграл 44-ю ракетку мира Зизу Бергса в первом круге «Мастерса» в Мадриде со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

37-летний хорват одержал победу над соперником из топ-50 на грунте впервые с «Ролан Гаррос»-2022. Тогда на пути к полуфиналу он обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева и седьмую ракетку мира Андрея Рублева.

Дальше Чилич встретится с Жоао Фонсекой.