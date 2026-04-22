Чилич обыграл соперника из топ-50 на грунте впервые с 2022-го
Марин Чилич обыграл 44-ю ракетку мира Зизу Бергса в первом круге «Мастерса» в Мадриде со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
37-летний хорват одержал победу над соперником из топ-50 на грунте впервые с «Ролан Гаррос»-2022. Тогда на пути к полуфиналу он обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева и седьмую ракетку мира Андрея Рублева.
Дальше Чилич встретится с Жоао Фонсекой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Хорош,вот бы и наши в таком возрасте играли в основе Мастерса
Наши позорно отлетают этому же Зизу Бергсу, который отлетел деду Чиличу)
Зизь с Алькарасом тренировался научился
