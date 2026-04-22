  Рублев о поражении в финале в Барселоне: «Когда мне дали шанс: «Давай, забирай», – то я чуть-чуть сильно испугался»
Рублев о поражении в финале в Барселоне: «Когда мне дали шанс: «Давай, забирай», – то я чуть-чуть сильно испугался»

Андрей Рублев прокомментировал финал турнира в Барселоне, где он проиграл Артуру Фису (2:6, 6:7(2)).

– Было ли то, за что можешь себя немного пожурить?

– Я как начал хорошо, так же и ослабил. Если с игроками до этого прокатывало, когда чуть добавил, повел – можно было даже чуть сбавить, но все равно было расстояние. А с Артуром надо было как начинаешь, так и фигачить. А я начал и тут же чуть сбавил – он начал фигачить, и уже все. Я бегал, мячики собирал.

Во втором сете я стал пытаться с самого начала и до конца просто играть на полную вне зависимости от счета. Даже если проигрываю всухую, пусть тогда сам меня обыграет, но я не буду наотмашь какие-то мячи бить, бездумно. Просто играть розыгрыш за розыгрышем на максимуме.

В итоге все равно проигрывал, но из-за того, что продолжал, не сбавлял, когда его подзажало, я смог переломить ход матча (россиянин подавал на сет при счете 6:5 – Спортс’‘). Потом, когда мне дали шанс: «Давай, забирай», – то я чуть-чуть испугался. Чуть-чуть сильно испугался (улыбается). И там уже закончился матч. На тай-брейке я уже морально упал, – сказал Рублев в комментарии для «Больше!».

Грустно: класс Рублева – уже не топ

Источник: ютуб-канал Больше!
со Зверевым одна беда на двоих
о чем я и говорил, пока было без шансов стал играть просто без задних мыслей особенно при 3..5и Фис уже готов был 2 сет отдать, но "надежда в голове " при 6 5 убила интригу
Уже десять лет играет на высшем уровне, а все чего-то боится
К сожалению, нет менталитета победителя. Если бы выходил на финал с мыслью "умри, но сделай", то выиграл бы и забрал титул.
Рекомендуем
Главные новости
Мадрид (ATP). Хачанов обыгрывает Уолтона, Медведев поборется с Марожаном, Бублик – с Циципасом, Синнер вышел в 3-й круг, Рублев выбыл
33 минуты назадLive
Мадрид (WTA). 3-й круг. Шнайдер проигрывает Бенчич, Мирра Андреева встретится с Гальфи, Соболенко – с Кристиан, Швентек – с Ли
34 минуты назадLive
Алькарас планирует вернуться к июньскому турниру в Queen’s Club (COPE)
42 минуты назад
Медведев о срывах во время матчей: «Теннис и жизнь вне корта – разные вещи. Я могу быть спокойным и добрым человеком»
сегодня, 08:12
Соболенко снялась в фотосессии для Harper’s Bazaar и Gucci
сегодня, 07:45Фото
Рублев об игре Копршивы в Мадриде: «У него залетело все, что можно и нельзя»
сегодня, 07:09
Гауфф о разгроме Жанжан: «Сегодня я хорошо подавала – это было ключевым фактором»
сегодня, 06:39
Мадрид (WTA). Андреева, Самсонова, Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Пегула, Потапова вышли в 3-й круг, Блинкова, Мбоко выбыли
вчера, 21:20
Тиранте в матче с Полом четвертый раз обыграл соперника из топ-20
вчера, 20:55
Любичич о форхенде Фиса: «Иногда он даже мощнее Алькараса»
вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
сегодня, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Рекомендуем