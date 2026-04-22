Рублев о поражении в финале в Барселоне: «Когда мне дали шанс: «Давай, забирай», – то я чуть-чуть сильно испугался»

Рублев о финале Барселоны: когда мне дали шанс, то я чуть-чуть сильно испугался.

Андрей Рублев прокомментировал финал турнира в Барселоне, где он проиграл Артуру Фису (2:6, 6:7(2)).

– Было ли то, за что можешь себя немного пожурить?

– Я как начал хорошо, так же и ослабил. Если с игроками до этого прокатывало, когда чуть добавил, повел – можно было даже чуть сбавить, но все равно было расстояние. А с Артуром надо было как начинаешь, так и фигачить. А я начал и тут же чуть сбавил – он начал фигачить, и уже все. Я бегал, мячики собирал.

Во втором сете я стал пытаться с самого начала и до конца просто играть на полную вне зависимости от счета. Даже если проигрываю всухую, пусть тогда сам меня обыграет, но я не буду наотмашь какие-то мячи бить, бездумно. Просто играть розыгрыш за розыгрышем на максимуме.

В итоге все равно проигрывал, но из-за того, что продолжал, не сбавлял, когда его подзажало, я смог переломить ход матча (россиянин подавал на сет при счете 6:5 – Спортс’‘). Потом, когда мне дали шанс: «Давай, забирай», – то я чуть-чуть испугался. Чуть-чуть сильно испугался (улыбается). И там уже закончился матч. На тай-брейке я уже морально упал, – сказал Рублев в комментарии для «Больше!».

Грустно: класс Рублева – уже не топ