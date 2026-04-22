Маррей в ответ на вопрос, может ли Джокович выиграть 25-й «Большой шлем»: «Думаю, да»

Маррей считает, что Джокович может выиграть еще один «Большой шлем».

Энди Маррей рассказал о работе с Новаком Джоковичем. Он тренировал серба с конца 2024-го по май 2025-го.

«Вероятно, Джокович ничего от меня не почерпнул (смеется). Нет, я сам научится многому, и, честно говоря, я бы снова занялся тренерством – но, возможно, не сейчас. У меня была пара возможностей, но сейчас я не очень хочу много ездить, только если с семьей.

Я многое знаю об игре Новака. Я играл с ним на протяжении многих лет и изучал его стиль игры. Было интересно посмотреть, как выглядела его повседневная жизнь по сравнению с тем, чем занимался я, и чем эти вещи отличались друг от друга».

Британец также ответил на вопрос, может ли Джокович выиграть 25-й «Большой шлем»:

«Думаю, да. Сложность в том, что в его возрасте, если слишком много играть в теннис, возникает риск получить травму и не быть в форме к «Большим шлемам». Но если не участвовать в соревнованиях достаточно часто, тогда организм не будет достаточно закален и не будет готов к семи матчам за две недели. Это тоже очень тяжело физически.

В прошлом году он дошел до полуфиналов всех четырех турниров «Шлемов», но на этих соревнованиях он получил три травмы, и в этом заключается баланс. Необходима идеальная подготовка с достаточным количеством матчей и тренировок. Но, судя по результатам на Australian Open, где он победил Алькараса в прошлом году и Синнера в этом, видно, что у него все еще есть потенциал для титула».