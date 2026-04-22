Маррей в ответ на вопрос, может ли Джокович выиграть 25-й «Большой шлем»: «Думаю, да»

Маррей считает, что Джокович может выиграть еще один «Большой шлем».

Энди Маррей рассказал о работе с Новаком Джоковичем. Он тренировал серба с конца 2024-го по май 2025-го.

«Вероятно, Джокович ничего от меня не почерпнул (смеется). Нет, я сам научится многому, и, честно говоря, я бы снова занялся тренерством – но, возможно, не сейчас. У меня была пара возможностей, но сейчас я не очень хочу много ездить, только если с семьей.

Я многое знаю об игре Новака. Я играл с ним на протяжении многих лет и изучал его стиль игры. Было интересно посмотреть, как выглядела его повседневная жизнь по сравнению с тем, чем занимался я, и чем эти вещи отличались друг от друга». 

Британец также ответил на вопрос, может ли Джокович выиграть 25-й «Большой шлем»:

«Думаю, да. Сложность в том, что в его возрасте, если слишком много играть в теннис, возникает риск получить травму и не быть в форме к «Большим шлемам». Но если не участвовать в соревнованиях достаточно часто, тогда организм не будет достаточно закален и не будет готов к семи матчам за две недели. Это тоже очень тяжело физически.

В прошлом году он дошел до полуфиналов всех четырех турниров «Шлемов», но на этих соревнованиях он получил три травмы, и в этом заключается баланс. Необходима идеальная подготовка с достаточным количеством матчей и тренировок. Но, судя по результатам на Australian Open, где он победил Алькараса в прошлом году и Синнера в этом, видно, что у него все еще есть потенциал для титула».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Sky Sports
7 комментариев
Все силы будут вложены в Уимблдон. Ролан Гаррос думаю пропустит. А там если Алькарас не залечит травму, то конкурент только Синнер. А вот ЮС Опен шансов взять нет. Там сил не хватит элементарно.
Ответ Stan Smith_1116185248
РГ, как и другие шлемы, он точно не пропустит! Но далеко по сетке, может, и не пройдет на РГ, что сильно не расстроит Новака. А вот на Уиме, согласен, вцепится как питбуль, выложится на все 110 процентов, уверен. Тут шансы взять титул намного выше, чем на РГ и ЮСО.
Этот год, думаю, последний на реальные шансы взять шлем.
Всегда есть ещё элемент везения, что в сетке кто то снимется
Если в этом году не возьмёт, то дальше практически без шансов..
Мурый прав: если здоровье не подведет то Величайший вполне может 25й БШ взять,
мастерства ему по-прежнему не занимать
Для Новака всё возможно
