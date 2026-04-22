Роддик о травме Алькараса: «Хочется думать, что это не что-то серьезное, если он показывает фиксатор на фотографиях»

Роддик считает, что травма Алькараса может быть не очень серьезной.

Напомним, испанец травмировал запястье в стартовом матче в Барселоне, снялся перед вторым кругом, а потом объявил, что пропустит «Мастерс» в Мадриде. Сейчас он ходит в фиксаторе.

«Это не то, что ты хочешь видеть [фото, где он в фиксаторе].

Но если смотреть на это с положительной стороны, то это думаю, что он просто хочет полностью обездвижить руку из-за небольшого раздражения. Надеюсь, что дело именно в этом.

Кажется, что если он что-то скрывает, то он не будет фотографироваться [в фиксаторе]. Помню, когда Фед получил травму на Кубке Лэйвера, у него были проблемы с коленом, и люди не осознавали, сколько операций он перенес. Он ходил на костылях, но каждый раз, когда его фотографировали, он убирал костыли из кадра.

Хочется думать, что это не что-то безумное и серьезное, если он показывает фиксатор на фотографиях».

Насколько страшная травма у Алькараса? Сыграет ли он на «Ролан Гаррос»?

Теннис – особенно Анисимова – сиял на спортивном «Оскаре»