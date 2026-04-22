Рахимова о лучшем совете от Сафина: «Пешком ходи по корту»

Камилла Рахимова рассказала о тренировках с Динарой и Маратом Сафиными. Они работали с узбекистанкой в конце марта и начале апреля.

Мы с Динарой плодотворно потренировались. Я попросила помочь.

Барселона вообще класс, это отдельная история. Первый раз там была, мне очень понравилась. С Динарой тоже очень понравилось.

– А Марат помогал как-то, участвовал в тренировках?

– Да, Марат пару раз приходил на наши тренировки, тоже где-то подсказывал, помогал. Такие инсайты дал, у меня в памяти [осталось].

– Можешь каким-нибудь поделиться?

– Самое любимое – он сказал: «Ну что ты прыгаешь?» Что у меня ноги, чтобы подходить пешком к мячу: «Пешком ходи по корту» (смеется).

Я теперь Юле, своему тренеру, так же говорю: «Вы понимаете, мы все это время делали неправильно».

А так, да, мне очень понравилось, мы много тренировались. Надеюсь, эти труды скажутся сейчас на грунтовом сезоне, – поделилась Рахимова с BB Tennis.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал BB Tennis
Был в 70-е советский теннисист по фамилии, кажется, Борисов. Играл СССР со Швецией, он играл с Боргом. Совет Тарпищева: "помедленнее между розыгрышами ходи, а то быстрее чем за час проиграешь".
Не Тарпищев, а Дмитриева. Проиграть за час было бы не страшно, но нужно было заполнить время телетрансляции.
В общем, опечатка. Просим вместо "сионист Пердюк" читать "пианист Сердюк".
Взято из книги Тарпищева, за достоверностью к нему.
Просто интересно, что Марат мог бы посоветовать Медведеву. Вот просто интересно.
"Чего ты так нежно ракетки бьешь. Если уж ломаешь, то вкладывай душу"
на приёме подачи стой подальше от линии, да отлично, еще дальше
Сафин имел в виду, не что по корту бегать не надо, а что в момент удара не надо прыгать. И он прав.
А уж Юле как понравилось!
