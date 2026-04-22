Винус заявила, что хочет сыграть на «Ролан Гаррос»

Винус Уильямс на пресс-конференции турнира в Мадриде объявила, что хочет выступить на «Ролан Гаррос».

Ранее американка проиграла в первом круге Кейтлин Кеведо (2:6, 4:6). В целом это ее десятое поражение подряд.

«Я не смогу сыграть в Риме – у меня, к сожалению, другие обязательства. Честно говоря, из-за этого очень расстроена. Мой муж итальянец, поэтому нам очень жаль, что мы не сможем быть там».

В Мадриде Винус также выступит в паре с Кэти Болтер: «Она попросила меня сыграть с ней. Жду с нетерпением – у нее отличный подход и энергия»