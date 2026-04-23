  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  Мадрид (ATP). Циципас, Каррено-Буста, Муньяр вышли во 2-й круг, Димитров, Монфис выбыли, Опелка снялся
46

Мадрид (ATP). Циципас, Каррено-Буста, Муньяр вышли во 2-й круг, Димитров, Монфис выбыли, Опелка снялся

В Мадриде проходит первый круг «Мастерса».

Марин Чилич обыграл Зизу Бергса в первом круге в Мадриде.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

22 апреля – 3 мая 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Смотря на сегодняшнюю игру Берреттини против грозного Прижмича недавнее поражение Медведева играет ещё более яркими красками.
Сопернику Циципаса по виду можно лет пятьдесят дать, такой типичный реднек из трейлера)
Ответ Jefri AG
Сопернику Циципаса по виду можно лет пятьдесят дать, такой типичный реднек из трейлера)
Пута пентехо Степаныч грит после того как сетбол Кримсон отыграл
Ответ Jefri AG
Сопернику Циципаса по виду можно лет пятьдесят дать, такой типичный реднек из трейлера)
Кипсон легенда
Стёпа на фоне Кипсона смотрется просто школьником
Первый сет уверено за американцем
Эх, до последней травмы Димитров был хорош. Но форму похоже вернуть уже тяжело.
У Бусты вторая победа на кортах Мадрида за карьеру при 9 участиях, 2-8 баланс теперь.
Первая была в 2016, одолел тогда Димитрова 2-0 и в следующем матче уступил Симону 1-2.
Как Степан праздновал победу над игроком челлендж-уровня? Рухнул на корт или встал на колени с руками к небу?
Ответ Vakhore
Как Степан праздновал победу над игроком челлендж-уровня? Рухнул на корт или встал на колени с руками к небу?
Кричал как африканский лев))
У Степана видимо чемодан уже собран заранее, готов выдвинуться в аэропорт хоть сегодня )
Всё-таки удивительный персонаж этот Мюллер! В некоторых (даже во многих) матчах он проявляет себя настоящим бойцом, на морально-волевых цепляясь за каждое очко, до самого последнего, и часто добивается успеха. В других же показывает абсолютное безволие и нежелание бороться, не имея при этом никаких серьезных травм. Так, он вдрызг провалил свой дебют в сборной на Кубке Дэвиса, не представив никакого вразумительного объяснения такой игре.
Вот и сегодня против Штруффи он вел в 1-м сете с брейком, имел сетболы, потом вел 5-0 на тай-брейке, в этот момент что-то щелкнуло в его голове - он проиграл подряд 7 очков, а с ними и сет, 2-й же сет слил всухую 0-6.
Ответ Tango Bourges - Basket Landes
Всё-таки удивительный персонаж этот Мюллер! В некоторых (даже во многих) матчах он проявляет себя настоящим бойцом, на морально-волевых цепляясь за каждое очко, до самого последнего, и часто добивается успеха. В других же показывает абсолютное безволие и нежелание бороться, не имея при этом никаких серьезных травм. Так, он вдрызг провалил свой дебют в сборной на Кубке Дэвиса, не представив никакого вразумительного объяснения такой игре. Вот и сегодня против Штруффи он вел в 1-м сете с брейком, имел сетболы, потом вел 5-0 на тай-брейке, в этот момент что-то щелкнуло в его голове - он проиграл подряд 7 очков, а с ними и сет, 2-й же сет слил всухую 0-6.
Потому что француз. Французский теннисист это уже официально можно признавать диагнозом
Ответ Станислав Тельных
Потому что француз. Французский теннисист это уже официально можно признавать диагнозом
Клоуны, придурки и позеры
Де Йонг конечно достал Ходара своими убойными приемами, но и вторая подача у испанца очень хиленькая, здесь есть над чем поработать. Хорошо, что дома преодолел стартовый волнительный барьер, удачи дальше!
Вчера Ходар проявил волю и при плохой игре показал чемпионский характер. А этот Лангуст очевидно избалованный ребёнок. Вижу здесь лёгкую победу Уолтона.
Ответ Олег Данилов
Вчера Ходар проявил волю и при плохой игре показал чемпионский характер. А этот Лангуст очевидно избалованный ребёнок. Вижу здесь лёгкую победу Уолтона.
Для многих Ландалус бОльший талант чем Ходар
Ответ Алексей Иванов
Для многих Ландалус бОльший талант чем Ходар
Талант может и большой, но характера нет. Куарежма тоже талант больше имел, чем К. Роналду. Но где он, и где Роналду...
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Циципас о трехсетовике с Кипсоном: «Мне очень нужна была эта победа»
29 минут назад
Мадридский «Мастерс» показал, как «Сантьяго Бернабеу» превратили в теннисный корт
50 минут назадВидео
Мирра Андреева выиграла 8 из 9 последних матчей
сегодня, 18:35
Мадрид (WTA). Андреева, Шнайдер, Соболенко, Швентек, Осака вышли в 3-й круг, Калинская, Свитолина выбыли
сегодня, 18:31
Соболенко о первом в сезоне матче на грунте: «Сегодня все было как с чистого листа»
сегодня, 17:38
Давид Налбандян: «Алькарасу и Синнеру нужно держать уровень 10-15 лет, чтобы повторить достижения Большой тройки»
сегодня, 17:09
Шнайдер о паре с Андреевой: «Давно не играли вместе, но точно получим удовольствие»
сегодня, 16:44
Циципас прервал серию из трех поражений
сегодня, 15:53
Надаль, Синнер, Беллингем и Куртуа сыграли в теннис на стадионе «Реала»
сегодня, 15:45Видео
Соболенко выиграла 24 из 25 матчей в этом сезоне
сегодня, 15:13
Ко всем новостям
Последние новости
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
вчера, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Рекомендуем