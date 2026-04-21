Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Буассон провела и проиграла первый матч за 7 месяцев
Буассон провела и проиграла первый матч за 7 месяцев.
Полуфиналистка «Ролан Гаррос» Лоис Буассон проиграла в первом круге турнира в Мадриде.
Француженка уступила 43-й ракетке мира Пейтон Стернс со счетом 1:6, 3:6.
Для Буассон это был первый матч с сентября 2025 года. 46-я ракетка мира пропустила около семи месяцев из-за травмы руки. Перед турниром она призналась, что стала жертвой врачебной ошибки, которая усугубила повреждение и значительно продлила ее отсутствие в туре.
