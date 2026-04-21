4

Рублев о поражении в финале Барселоны: «Фис слишком хорош на данный момент»

Андрей Рублев подвел итоги финала в Барселоне. В матче за титул он уступил Артуру Фису – 2:6, 6:7(2).

– Андрей, во-первых, поздравляю тебя с отличной неделей, которая была в Барселоне. Ты сам себе как бы постоянно подсказывал, что улучшаешь свои рекорды. Как себя ощущал? Не перекрутил ли ты себя к финалу?

– Да, ощущал я себя хорошо. Наоборот, я думаю, из всех матчей, которые я провел в Барселоне, в финале все-таки в плане уровня я лучше всего смог сыграть. Но могу сказать, что Артур слишком хорош на данный момент. Мне надо доработать пару моментов, чтобы в следующий раз все немного в другую сторону сложилось. Поэтому нет – не перекрутил. В плане моей игры, думаю, из этих пяти матчей в финале я играл более раскованно, более рискованно, менее зажато. То есть, наоборот, для себя уровень был выше, чем в предыдущих матчах.

– С каким настроением ты приехал в Мадрид? И каковы первые ощущения после тренировки?

– Да, с шикарным настроением. Приехал, и ощущение после тренировки классное. Мадрид – очень хороший город, где много очень красивых и классных мест. Мне здесь нравится, плюс воспоминания, очень много крутых здесь воспоминаний, помимо самого турнира. Например, воспоминания о Кубке Дэвиса, когда мы здесь играли и в 2019-м, и в 2021 годах, когда мы тут все вместе с ребятами что-то делали. Поэтому из-за этого Мадрид у меня всегда ассоциируется с чем-то очень радостным. Просто когда приезжаешь в Мадрид, уже становится сразу хорошо, – приводит слова Рублева «Чемпионат».

Грустно: класс Рублева – уже не топ

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Рублев
logoАртур Фис
logoATP
logoBarcelona Open BancSabadell
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И Фис хорош, и ты не очень.
А по-моему, в финале Рублёв сыграл худший из всех пяти матчей в Барселоне, каким бы раскованным он себя ни чувствовал.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
