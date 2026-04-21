Арина Соболенко: «Мне было жаль пропускать Штутгарт – постараюсь вернуться туда в следующем году»

Соболенко: мне было жаль пропускать турнир в Штутгарте.

Арина Соболенко прокомментировала то, что начнет грунтовый сезон в Мадриде.

– Мне было жаль пропускать Штутгарт. Я обязательно постараюсь вернуться туда в следующем году. Но, возможно, идеальный план – немного пересмотреть календарь, чтобы сохранить здоровье и быть готовой показывать свой лучший теннис на каждом турнире.

В этом году мое тело в какие-то моменты не справлялось, и мне нужен был отдых для восстановления. Поэтому я сыграла меньше турниров, чтобы все сделать правильно с точки зрения физического состояния. Надеюсь, что смогу показывать свой максимум каждый раз, когда выхожу на корт.

– У вас в Мадриде четыре финала за последние пять лет. Что именно здесь вам так подходит?

– Думаю, все дело в людях (улыбается). Я чувствую связь с болельщиками – они меня очень поддерживают, и это всегда заставляет меня возвращаться в Мадрид, чтобы снова почувствовать эту атмосферу. Это ключевой момент.

Ну и еда здесь отличная – для меня это тоже важно: поддержка и еда (смеется), – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Теннис – особенно Анисимова – сиял на спортивном «Оскаре»