Винус Уильямс проиграла девятый матч подряд на грунте

Винус Уильямс проиграла Кейтлин Кеведо в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде – 2:6, 4:6.

45-летняя американка провела первый матч на грунте с «Ролан Гаррос »-2021. Она проиграла девятый матч подряд на этом покрытии. Последний раз она выигрывала на глине на турнире в Риме в 2019 году.

В целом Винус проиграла десятый матч подряд. Она не побеждает с июльского турнира в Вашингтоне.