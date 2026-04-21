4

Винус Уильямс проиграла девятый матч подряд на грунте

Винус Уильямс проиграла Кейтлин Кеведо в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде – 2:6, 4:6.

45-летняя американка провела первый матч на грунте с «Ролан Гаррос»-2021. Она проиграла девятый матч подряд на этом покрытии. Последний раз она выигрывала на глине на турнире в Риме в 2019 году.

В целом Винус проиграла десятый матч подряд. Она не побеждает с июльского турнира в Вашингтоне.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoВинус Уильямс
Кейтлин Кеведо
logoMutua Madrid Open
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
не давайте ей уже карту).. должен же быть предел, спасите от рекорда по поражениям ветерана!
Роду Лейверу надо тоже попросить себе WC. Уверен - дадут!
А стоит ли мучится если не идёт совсем?
Да уж, при всем уважении.
Но грунт ей надо было скипать.

Сыграть на траве обязательно, отыграть американскую серию и закончить при своих болельщиках на us open.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мадрид (ATP). Ходар встретится с Де Йонгом, Хуркач, Тиранте, Лайович, Копршива вышли во 2-й круг, Берреттини, Бергс выбыли
3 минуты назадLive
Мадрид (WTA). Селехметьева играет с Жанжан, Путинцева вышла во 2-йкруг, Чараева, Павлюченкова, Касаткина, Лис выбыли
22 минуты назадLive
Казо перенес операцию на локте и пропустит минимум полгода
49 минут назад
Алькарас о взрослении: «Раньше команда меня направляла, но теперь у меня есть право голоса»
сегодня, 14:44
Павлюченкова проиграла 11 из 12 последних матчей на уровне тура
сегодня, 13:35
Фриц и Бублик заявились на турнир в Женеве, Вавринка получил wild card
сегодня, 13:08
Джорджи вернется в тур в 2027-м. Сейчас она на 19-й неделе беременности
сегодня, 12:27
Чилич обыграл соперника из топ-50 на грунте впервые с 2022-го
сегодня, 12:01
Хачанов, Зверев, Фонсека сыграют на турнире в Гамбурге
сегодня, 11:37
Рублев о поражении в финале в Барселоне: «Когда мне дали шанс: «Давай, забирай», – то я чуть-чуть сильно испугался»
сегодня, 10:52
Ко всем новостям
Последние новости
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Рекомендуем