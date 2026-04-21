Винус Уильямс проиграла девятый матч подряд на грунте
Винус Уильямс проиграла Кейтлин Кеведо в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде – 2:6, 4:6.
45-летняя американка провела первый матч на грунте с «Ролан Гаррос»-2021. Она проиграла девятый матч подряд на этом покрытии. Последний раз она выигрывала на глине на турнире в Риме в 2019 году.
В целом Винус проиграла десятый матч подряд. Она не побеждает с июльского турнира в Вашингтоне.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Но грунт ей надо было скипать.
Сыграть на траве обязательно, отыграть американскую серию и закончить при своих болельщиках на us open.