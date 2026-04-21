Синнер о выступлении в Мадриде: «В голове держу главную задачу – подойти к «Ролан Гаррос» в оптимальной форме»

Синнер: любое выступление на грунте может пойти мне на пользу.

Янник Синнер рассказал о готовности к «Мастерсу» в Мадриде. Первая ракетка мира стартует со второго круга, где сыграет с победителем матча двух квалифаеров.

«Чувствую себя довольно хорошо. Сейчас мы стараемся подготовиться как можно лучше. План – играть и конкурировать на максимуме. Буду двигаться день за днем. В голове держу главную задачу – подойти к «Ролан Гаррос» в оптимальной форме. Я здесь, чтобы показать свой лучший теннис.

Думаю, здесь очень специфические условия. Высота, иногда ветер – играть непросто. Но любое выступление на грунте может пойти мне на пользу. Я стараюсь развиваться как игрок, и этот турнир может стать одним из самых сложных для меня. Раньше у меня здесь не получалось показывать хороший результат. Посмотрим, что будет в этом году».

О том, что Карлос Алькарас и Новак Джокович пропускают турнир

«Когда их нет в сетке, ситуация довольно необычная. Мы часто играли на одних турнирах, но если я хочу встретиться с Карлосом, это возможно только в финале. Путь до финала очень длинный, и там может случиться что угодно.

При этом я всегда иду шаг за шагом. Впереди много вызовов, начиная с первого матча против квалифаера, который уже адаптировался к местным кортам. Мне нужно понять, как лучше играть на этом покрытии и в этих условиях», – сказал Синнер.

