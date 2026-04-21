Рублев о работе с Сафиным: «Мне с Маратом очень легко»

Андрей Рублев рассказал, почему ему комфортно работать с Маратом Сафиным.

В Мадриде россиянин стартует со второго круга, где сыграет с Чжичжэнем Чжаном или Витом Копршивой.

– Марат пока занят своими делами, он будет в Риме. Но он следит, пишет, все хорошо. Здесь со мной Фернандо [Висенте], физио, фитнес-тренер, агент, друзья.

– Вы говорили, что Сафин создает расслабленную обстановку, а Евгений Донской утверждает, что он – строгий тренер, максималист, не воспринимает простые ошибки. Расскажите о ваших взаимоотношениях. Вы когда-нибудь закусывались?

– Нет, никогда. Если оба готовы к честному разговору – зачем закусываться? Какой в этом смысл, когда есть уважение, и вы оба умеете разговаривать по-мужски, принимать критику, признавать свои ошибки, разговаривать по сути?

В целом мне с Маратом очень легко. Есть коннект. Со стороны может казаться, что он говорит – как можно так ошибаться, куда ты бьешь? Но в этом – ноль агрессии и давления. Сейчас, спустя год, могу сказать, что Марат вообще не жесткий как тренер. Понятно, что когда я могу сглупить, он по делу может сказать: «Андрей, ты уже не перегибай». И ты, если адекватен, признаешь: «Да, я перегнул». И вы пойдете дальше, – сказал Рублев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сафин сделал Рублева спокойнее – но перед грунтовым сезоном у Андрея была серия из трех поражений

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
Стесняюсь, но спрошу. Если закусывались, это что делали? Кусались или закусывали?
н-да, лексика у авторов ... интересная
Пили и закусывали
Марат в походе с палатками сейчас)
Девиз тандема Андрюхи с Маратом при целеполагании: "С мистер Похер веселей, в доме грязно, ну и похер!"
Марат пока занят своими делами
Да-да, видели, по какой-то пустыне ходит-бродит..:)
Дайте уже пруфы пожалуйста, лень гуглить самому.
Инстаграм Марата Сафина
Андрей, тебе с Маратом легко, а соперникам с тобой ещё легче.
закусывались?:)
Вот и выросло поколение, которое самых обычных слов не знает 🤣. Чисто технически закусываться могут детали машин, которые вступают в взаимодействие друг с другом. Неровности сопрягаемых поверхностей или микрополомки иногда приводят к тому, что как 2 крючка сцепляются друг с другом, так могут зацепиться друг за друга части механизмов. Применительно к человеческому общению "закуситься" означает возникновение конфликта на ровном месте между людьми, там где у них обычно всё гладко.
Выросло?:) это вы про меня?:)
Мне кажется Марат просто халявно путешествует и тусуется в команде))), особо не парясь и не давя Андрея на тренировках))), просто давай спокойно играй, делай свою работу₽)))
этакий Док Риверс из мира тенниса. "Ком он, летс гоу"))
Материалы по теме
Рублев о Сафине после выхода в финал в Барселоне: «На этой неделе мы не общались. Перед турниром он сказал, что ждет хороших результатов»
19 апреля, 09:17
Донской о Сафине: «Для Марата все просто, потому что он Марат. Он такой: «В смысле, ты не можешь попасть в корт?»
16 апреля, 10:11
Рекомендуем
Главные новости
Куртуа пришел на матч Соболенко на тысячнике в Мадриде
1 минуту назадФото
Мадрид (WTA). Калинская играет с Гальфи, Соболенко – со Стернс, Андреева встретится с Удварди, Шнайдер, Швентек вышли во 2-й круг, Свитолина выбыла
33 минуты назадLive
Гауфф сравнила грунт с «хорошим парнем, которому чего-то не хватает»
18 минут назад
Мадрид (ATP). Димитров играет с Вальехо, Циципас – с Кипсоном, Монфис встретится с Уго Карабелли, Каррено-Буста, Муньяр вышли во 2-й круг
29 минут назадLive
Действующие чемпионки Калинская и Кырстя снялись с парного турнира в Мадриде
сегодня, 12:45
«Зачем быть хуже остальных, если в жизни есть много других занятий?» Шарапова – о том, что перестала играть в теннис
сегодня, 12:14
Шарапова о противостоянии с Сереной: «Я бы не назвала это соперничеством. Она много раз надирала мне задницу»
сегодня, 11:22
Бондар в матче со Свитолиной впервые обыграла соперницу из топ-10
сегодня, 10:48
Алькарас выложил сторис с наградой Laureus в доме родителей
сегодня, 09:59Фото
Порша Арчер покинула пост главы WTA
сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
вчера, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
27 марта, 06:19Фото
Рекомендуем