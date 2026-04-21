Рублев о работе с Сафиным: «Мне с Маратом очень легко»

Андрей Рублев рассказал, почему ему комфортно работать с Маратом Сафиным .

В Мадриде россиянин стартует со второго круга, где сыграет с Чжичжэнем Чжаном или Витом Копршивой .

– Марат пока занят своими делами, он будет в Риме. Но он следит, пишет, все хорошо. Здесь со мной Фернандо [Висенте], физио, фитнес-тренер, агент, друзья.

– Вы говорили, что Сафин создает расслабленную обстановку, а Евгений Донской утверждает, что он – строгий тренер, максималист, не воспринимает простые ошибки. Расскажите о ваших взаимоотношениях. Вы когда-нибудь закусывались?

– Нет, никогда. Если оба готовы к честному разговору – зачем закусываться? Какой в этом смысл, когда есть уважение, и вы оба умеете разговаривать по-мужски, принимать критику, признавать свои ошибки, разговаривать по сути?

В целом мне с Маратом очень легко. Есть коннект. Со стороны может казаться, что он говорит – как можно так ошибаться, куда ты бьешь? Но в этом – ноль агрессии и давления. Сейчас, спустя год, могу сказать, что Марат вообще не жесткий как тренер. Понятно, что когда я могу сглупить, он по делу может сказать: «Андрей, ты уже не перегибай». И ты, если адекватен, признаешь: «Да, я перегнул». И вы пойдете дальше, – сказал Рублев в интервью «Спорт-Экспрессу».

