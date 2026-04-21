Павлюченкова и Чараева вышли в основную сетку тысячника в Мадриде, Блинкова выбыла

Павлюченкова и Чараева вышли в основную сетку турнира в Мадриде, Блинкова выбыла.
116-я и 129-я ракетки мира Анастасия Павлюченкова и Алина Чараева вышли в основную сетку тысячника в Мадриде.
В финале квалификации 34-летняя Павлюченкова обыграла №53 Юлию Стародубцеву – 6:4, 0:6, 6:4.
23-летняя Чараева прошла №93 Николу Бартункову – 6:7(6), 6:2, 7:6(6). Она впервые в карьере сыграет в основе турнира WTA 1000.
Анна Блинкова уступила Эльвине Калиевой – 2:6, 6:3, 5:7.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс''
жаль что Павлюченкова тогда так и не выиграла у Крейчика финал РГ, так повезло с соперницей и временем, время было мутное...в туре..Крейчикова воспользовалась
Настя выиграла бы тот РГ если бы в финал тогда вышла Саккари, которая почти победила Барбору в полуфинале
Стародубцева это конечно цирковой игрок!
Блинкова - это скелет в шкафу у Рыбакиной.
