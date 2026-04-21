Фис сравнялся с Монфисом по количеству титулов на турнирах ATP 500
Артур Фис в воскресенье взял титул на турнире в Барселоне.
21-летний француз сравнялся с Гаэлем Монфисом по количеству титулов на турнирах ATP 500 – теперь у них по три трофея. Это лучший результат среди всех французских теннисистов.
Также Фис обошел Жо-Вильфреда Тсонга и Юго Эмбера, у которых по два титула на пятисотниках.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Замена Монфилсу быстро пришла в лице Филса
Во даёт!
