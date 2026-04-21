Мирра Андреева перед стартом в Мадриде: «Я сделала маленькую предсезонку для грунта»

Андреева перед стартом в Мадриде: я сделала маленькую предсезонку для грунта.

Мирра Андреева поделилась настроем перед стартом на турнире в Мадриде. Россиянка начнет выступление матчем с Кимберли Биррелл или кем-то из квалификации.

– У тебя были две потрясающие недели в Линце и Штутгарте. Что самое сложное в переходе с грунта в помещении на грунт на открытом воздухе?

– Да, это сложно, потому что мы играли в помещении, а сейчас – на воздухе. Тут нет крыши, есть солнце, погода постоянно меняется. Так что в первые дни важно быть готовым к тому, что условия будут меняться, и нужно чуть больше времени, чтобы к этому привыкнуть. И тогда уже не будешь чувствовать какую-то разницу.

– Насколько важен турнир в Мадриде, чтобы быть в форме на весь оставшийся грунтовый сезон?

– Не думаю, что этот турнир так сильно отличается от предыдущих. Конечно, это первый «Мастерс» на грунте, и, чтобы быть в форме, тебе просто надо хорошо подготовиться к грунту. Я чуть больше времени проводила в тренажерном зале, было похоже на маленькую предсезонку. Я сделала много всего, прежде чем ступить на грунт и играть первые турниры на этом покрытии. Так что довольно важно подготовиться к грунту и потом уже смотреть, как ты себя чувствуешь, – приводит слова Андреевой «Чемпионат».

