Мирра Андреева перед стартом в Мадриде: «Я сделала маленькую предсезонку для грунта»

Мирра Андреева поделилась настроем перед стартом на турнире в Мадриде. Россиянка начнет выступление матчем с Кимберли Биррелл или кем-то из квалификации.

– У тебя были две потрясающие недели в Линце и Штутгарте. Что самое сложное в переходе с грунта в помещении на грунт на открытом воздухе?

– Да, это сложно, потому что мы играли в помещении, а сейчас – на воздухе. Тут нет крыши, есть солнце, погода постоянно меняется. Так что в первые дни важно быть готовым к тому, что условия будут меняться, и нужно чуть больше времени, чтобы к этому привыкнуть. И тогда уже не будешь чувствовать какую-то разницу.

– Насколько важен турнир в Мадриде, чтобы быть в форме на весь оставшийся грунтовый сезон?

– Не думаю, что этот турнир так сильно отличается от предыдущих. Конечно, это первый «Мастерс» на грунте, и, чтобы быть в форме, тебе просто надо хорошо подготовиться к грунту. Я чуть больше времени проводила в тренажерном зале, было похоже на маленькую предсезонку. Я сделала много всего, прежде чем ступить на грунт и играть первые турниры на этом покрытии. Так что довольно важно подготовиться к грунту и потом уже смотреть, как ты себя чувствуешь, – приводит слова Андреевой «Чемпионат».

Мирра щелкнула королеву грунта Швентек – таких побед у нее не было почти год

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Копи силы, Мирра, тебе они скоро понадобятся.
Материалы по теме
Мирра Андреева: «Люди не должны судить нас за то, что мы делаем во время матча. За пределами корта мы совершенно другие»
21 апреля, 07:21
Мирра Андреева: «Перед матчем стараюсь представить, что я Федерер или Надаль»
20 апреля, 17:03
Мирра Андреева: «В последнее время я поймала ощущение, насколько мне нравится играть»
18 апреля, 07:44
Моресмо о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»: «Мы немного разочарованы, но турнир будет жить дальше»
1 минуту назад
Шнайдер проиграла 8 из 9 матчей против топ-20 в этом сезоне
30 минут назад
Мадрид (WTA). 3-й круг. Мирра Андреева играет с Гальфи, Йович – с Фернандес, Соболенко встретится с Кристиан, Швентек – с Ли, Шнайдер выбыла
33 минуты назадLive
Хачанов четвертый год подряд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
53 минуты назад
Мадрид (ATP). Рууд играет с Муньяром, Медведев поборется с Марожаном, Бублик – с Циципасом, Синнер, Хачанов вышли в 3-й круг, Рублев выбыл
56 минут назадLive
Чилич об уровне игры Фонсеки: «Он уже очень близко к Алькарасу и Синнеру»
сегодня, 10:30
Алькарас планирует вернуться к июньскому турниру в Queen’s Club (COPE)
сегодня, 09:48
Медведев о срывах во время матчей: «Теннис и жизнь вне корта – разные вещи. Я могу быть спокойным и добрым человеком»
сегодня, 08:12
Соболенко снялась в фотосессии для Harper’s Bazaar и Gucci
сегодня, 07:45Фото
Рублев об игре Копршивы в Мадриде: «У него залетело все, что можно и нельзя»
сегодня, 07:09
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
сегодня, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Синнер и Бергс повторили празднование Лукаку и Де Брюйне
5 апреля, 13:09Фото
Бухарест (ATP). Альтмайер, Ван де Зандшульп, Навоне вышли в 1/4 финала, Маннарино, Диалло, Баес выбыли
3 апреля, 13:25
Роналдо подарил Соболенко джерси с автографом
2 апреля, 09:56Фото
Фелисиано Лопес: «Все теннисисты хотят потренироваться на «Бернабеу». Вы не представляете, сколько запросов мы получили»
1 апреля, 08:30
Лехечка о том, что хоккеист Ягр посетил финал «Мастерса» в Майами: «Он хороший друг семьи моей девушки»
30 марта, 11:58Фото
Рекомендуем