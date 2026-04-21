Борис Беккер: «У Фонсеки есть талант выиграть «Шлем». Вопрос только – когда»

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер высказался о потенциале Жоао Фонсеки

«Прежде всего, он один из самых талантливых 19-летних игроков, которых я когда-либо видел. Но победы на турнирах «Большого шлема» не приходят за неделю или две. Ему нужно немного времени, немного больше зрелости.

Есть ли у него талант, чтобы выиграть «Шлем»? Безусловно. Вопрос только – когда это произойдет. Но я думаю, что у него правильный настрой и характер, чтобы стать игроком мирового класса», – сказал Беккер во время общения с журналистами на церемонии вручения премии Laureus.

Теннис – особенно Анисимова – сиял на спортивном «Оскаре»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ESPNBrasil
Помницца, у Зверева с Циципасом тоже был талант выиграть «Шлем», да и ещё у некоторых. Или даже не был, а есть - игроки-то действующие. Только, может, талант и есть, а Шлема нет чё-та. И вопрос, боюсь, далеко не "когда это произойдет", а произойдёт ли. И то только по Зверева - по остальным и такого вопроса нет.
По твоей логике, Карась с Грешником до полтоса будут финалы Шлемов разыгрывать, что ли?
Странный вывод, т.к. моё сообщение такую логику не предполагало. Наоборот те, кто Звереву с Ципой прочили 100% шлем, как раз как приводили аргументы типа "БИГ3 до полтоса будут финалы Шлемов разыгрывать, что ли?", ведь никакого Синкарася тогда и в намёках не было. Вот, БИГ3 уже нет, но шлемов у Зверя с Ципой на двоих по-прежнему 0. Я как раз и указал, что глупо кому-то сулить 100% шлем, но не сейчас, а через несколько лет: непонятно, что будет через несколько лет как с самим игроком, так и с его не только текущими, но и новыми соперниками. Можно лишь сказать "у него хороший шанс", а не только "когда"
Возможно ниииКогда
Ответ-никогда.
Да с чего вдруг? Синер тоже был чокером и лузерком, а потом хобаба! Уж это все должны помнить, как его мордой Рафа корт протирал как раз, когда Янчик был в возрасте нынешнего Фонсеки)) Роже первый шлем выиграл в 22, Новак реально машиной в 24 стал. Да и потом всегда можно стать Чиличем или Дельпотро и цапнуть шлем в любое время. Но все-таки надо ориентироваться на первых мною перечисленных. Сейчас Фонсека вне сомнения не шлемник, но ничто не мешает ему качественно провести как нибудь лето и превратиться в монстра. Из молодых пока у него действительно больше всего шансов такую метаморфозу претерпеть)
Не стабилен пока Жуан, но уже цепляет у топ 10 по сету
