Борис Беккер: «У Фонсеки есть талант выиграть «Шлем». Вопрос только – когда»

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер высказался о потенциале Жоао Фонсеки .

«Прежде всего, он один из самых талантливых 19-летних игроков, которых я когда-либо видел. Но победы на турнирах «Большого шлема» не приходят за неделю или две. Ему нужно немного времени, немного больше зрелости.

Есть ли у него талант, чтобы выиграть «Шлем»? Безусловно. Вопрос только – когда это произойдет. Но я думаю, что у него правильный настрой и характер, чтобы стать игроком мирового класса», – сказал Беккер во время общения с журналистами на церемонии вручения премии Laureus.

Теннис – особенно Анисимова – сиял на спортивном «Оскаре»