Александрова и Анисимова снялись с турнира в Мадриде
14-я ракетка мира Екатерина Александрова снялась с тысячника в Мадриде из-за травмы поясницы.
Также турнир в столице Испании пропустит Аманда Анисимова. Американку беспокоит запястье.
Место Александровой в сетке займет Мария Саккари, а место Анисимовой – Магдалена Фрех.
Полностью обновленная сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
