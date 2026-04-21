2

Александрова и Анисимова снялись с турнира в Мадриде

14-я ракетка мира Екатерина Александрова снялась с тысячника в Мадриде из-за травмы поясницы.

Также турнир в столице Испании пропустит Аманда Анисимова. Американку беспокоит запястье.

Место Александровой в сетке займет Мария Саккари, а место Анисимовой – Магдалена Фрех.

Полностью обновленная сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoАманда Анисимова
logoЕкатерина Александрова
logoМария Саккари
logoMutua Madrid Open
logoWTA
logoМагдалена Фрех
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
