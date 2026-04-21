Паула Бадоса: «Физически я в порядке, теперь нужно собрать все кусочки пазла»

Экс-вторая ракетка мира Паула Бадоса поделилась настроем перед стартом турнира в Мадриде.

«Мадрид – это город, который я очень люблю. Я прожила здесь много лет и чувствую себя комфортно. Фактор домашнего турнира может сильно помочь, если получится поймать позитивную энергию трибун.

Физически я чувствую себя хорошо, это вселяет оптимизм. Мне остается только постепенно собирать все кусочки пазла. Верю, что когда я найду себя, моя игра выйдет на другой уровень», – сказала Бадоса на пресс-конференции.

Испанка стартует на домашнем тысячнике матчем с Юлией Грабер.

Что нужно знать о Пауле Бадосе

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: mutuamadridopen.com
