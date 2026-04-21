Соболенко о награде Laureus: «У меня мурашки по коже – мое имя будет рядом с этими легендами»

Соболенко о награде Laureus: у меня мурашки по коже.

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о том, что ее признали спортсменкой года по версии Laureus.

Ранее этой награды удостаивались Дженнифер Каприати , Жюстин Энен , Серена Уильямс , Наоми Осака и другие звезды мирового спорта.

«У меня мурашки по коже… Когда я смотрю на список победителей прошлых лет, мне немного не по себе от осознания, что мое имя будет рядом с этими легендами – спортсменами, на которых я равнялась. Это очень трогательно… и сейчас у меня просто нет слов. Это нечто огромное.

Во всех видах спорта есть так много сильных, мощных и вдохновляющих женщин, которые делают невероятные вещи, и получить эту награду – это очень много для меня значит.

Спасибо Академии Laureus, моей команде, семье и моему молодому человеку за то, что двигали меня вперед и всегда поддерживали. Без вас я бы не справилась. Здесь столько звезд, это большая честь», – сказала Соболенко на церемонии.

