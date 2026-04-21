  Рыбакина после победы в Штутгарте: «Я стала более стабильной, но это еще не мой лучший теннис»
Рыбакина после победы в Штутгарте: «Я стала более стабильной, но это еще не мой лучший теннис»

Рыбакина о своей текущей форме: это еще не мой лучший теннис.

Елена Рыбакина ответила, считает ли, что сейчас показывает лучший теннис в карьере. 

На прошлой неделе она взяла титул в Штутгарте.

– Вы выиграли Australian Open несколько месяцев назад и недавно стали второй ракеткой мира. Считаете ли вы, что сейчас показываете лучший теннис в карьере?

– Я бы сказала, что стала более стабильной, но все еще не могу назвать это своим лучшим теннисом. Чувствую, что могу играть лучше, и это важно. Но, безусловно, стабильность есть. Я также прогрессирую при переходе на разные покрытия – это самое главное. И я здорова. Это еще не мой максимум, и надеюсь выйти на пик формы к «Ролан Гаррос».

– Вы сказали, что стали более стабильной. В каких аспектах, по вашему мнению, еще нужно прибавить?

– Подача – это мое главное оружие, и ее всегда можно улучшать, поэтому мы постоянно над ней работаем. Еще – физическая подготовка, потому что турниры бывают очень длинными. Нужно держать один и тот же уровень от начала и до поздних стадий турнира.

Физика для меня очень важна. Также есть мелкие детали – прием. В какие-то дни он лучше, в какие-то хуже. Нужно добиться большей стабильности и быстрее адаптироваться по ходу матчей к разным соперницам, – сказала Рыбакина в интервью WTA.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
