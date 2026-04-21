Беккер о том, что Хуркач пригласил в команду Сервару: «Умный ход от Хуби!»
Борис Беккер оценил приглашение Жиля Сервары в команду Хуберта Хуркача.
«Умный ход от Хуби! Жиль – один из лучших тренеров в теннисе», – твитнул шестикратный чемпион «Больших шлемов».
В конце марта Хуркач расстался с Николасом Массу, а французский специалист в начале апреля прекратил работу с Нишешом Басаваредди.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheBorisBecker
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
