1

Беккер о том, что Хуркач пригласил в команду Сервару: «Умный ход от Хуби!»

Борис Беккер оценил приглашение Жиля Сервары в команду Хуберта Хуркача.

«Умный ход от Хуби! Жиль – один из лучших тренеров в теннисе», – твитнул шестикратный чемпион «Больших шлемов».

В конце марта Хуркач расстался с Николасом Массу, а французский специалист в начале апреля прекратил работу с Нишешом Басаваредди.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheBorisBecker
logoХуберт Хуркач
logoБорис Беккер
Жиль Сервара
logoMutua Madrid Open
соцсети
logoATP
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Жиля СерварУ?

Александра Дюму.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем