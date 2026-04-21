Синнер о травме Алькараса: «Надеюсь, он сможет сыграть на «Ролан Гаррос»

Янник Синнер высказался о травме Карлоса Алькараса , из-за которой тот может пропустить «Ролан Гаррос».

«Сейчас Карлос переживает непростой момент, поэтому мы очень надеемся увидеть его на корте как можно скорее – возможно, уже в Риме. Надеюсь, он также сможет сыграть на «Ролан Гаррос», потому что ты всегда хочешь побеждать, обыгрывая лучших».

Также Синнер ответил, можно ли сравнить его соперничество с Алькарасом с противостоянием Большой тройки.

«Это похожее соперничество, но все же другое. Я пришел в тур, когда Роджер уже почти не играл, Рафу я застал немного больше. То же самое с Джоковичем – он все еще здесь, и мне повезло у него учиться. Но я считаю, что каждое соперничество уникально, у каждого игрока своя история.

Что касается нас с Карлосом – я могу говорить только о нем, потому что сам нахожусь в этом противостоянии. Мы оба обычные люди, просто стараемся показывать свой максимум. Мы выиграли последние крупные турниры, в том числе «Шлемы». Конечно, он – соперник, который постоянно меня подталкивает, и я всегда стараюсь отвечать тем же. В этом и заключается красота нашего соперничества.

Надеюсь, мы скоро снова увидим его на корте. Очень хочу, чтобы он успел восстановиться к «Ролан Гаррос ». Другие соперничества длились по 15 лет, а наше только начинается, так что может случиться все что угодно. Надеюсь, только хорошее», – сказал Синнер в интервью Sky Sport.