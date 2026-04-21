Мирра Андреева: «Люди не должны судить нас за то, что мы делаем во время матча. За пределами корта мы совершенно другие»

Мирра Андреева: во мне, наверное, две разные личности – на корте и вне его.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась размышлениями о себе и теннисе.

– Какой главный урок тебе дал теннис?

– Теннис научил меня, что нужно всегда оставаться собой – и на корте, и за его пределами. Но иногда на корте люди сильно меняются. Нельзя думать, что человек на корте – это тот же самый человек, что и вне его. На корте мы иногда становимся совсем другими. Поэтому я считаю, что люди не должны судить нас за то, что мы делаем во время матча. Иногда эмоции, страх или адреналин полностью меняют нас. А за пределами корта мы совершенно другие. Теннис показал мне, что во мне, наверное, живут две разные личности – на корте и вне его. Было интересно это открыть для себя, и я до сих пор продолжаю узнавать, кто я на корте и кто я вне его.

– Ты чувствуешь, что мир начинает видеть настоящую тебя?

– Думаю, да, сейчас мир, возможно, начинает видеть, какая я на самом деле. Я хочу, чтобы люди знали, что я очень добрая и любящая. Я открытая с теми, кому доверяю, но могу быть немного застенчивой и закрытой с теми, кого плохо знаю. При этом я всегда стараюсь поддерживать других людей. Я всегда улыбаюсь, потому что просто люблю то, что делаю, и люблю свою жизнь. У меня нет причин быть угрюмой или раздражительной. Я просто хочу, чтобы все знали: я хорошая и открытая девушка. Вот такая я, – сказала Мирра Андреева в интервью WTA.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал WTA
если вы так себя ведёте при свидетелях , то страшно представить, что творится без камер и свидетелей
Прелестно :) на корте мы будем истерить, материться, плеваться, бить ракетки из-за адреналина, но за пределами корта мы белые и пушистые зайки :)
Людям нужно зрелище, Мирра его даёт)
Ну, вы серьезно?
То есть, человек на корте вообще не имеет права на эмоции???
Когда у вас что-то не получается, вы тоже лишь сокрушенно восклицаете: «ах, какая незадача!»?
-Я просто хочу, чтобы все знали, что я добрая и открытая девушка, #####. А если не верите, то идите на ### #####, ####### ######! - добавила Мирра
в некомфортных ситуация и проявляется человек по всей красе, это не только тенниса касается. Вот поэтому мне и не нравится Рублев. Как бы его не нахваливали вне корта. Давно я писала, что он на самом деле такой, какой на корте.
Важен контекст. Всю грязь, которую в том числе спорц вывалил про Мирру, я рассмотрел под микроскопом, и таки не нашëл, за что Мирру нужно осуждать. За Рублëва ответить не готов, но подозреваю, что и в его отношении почти весь негатив - происки #########. Причëм ни один из этих ######### про того же Муте ничего плохого не пишет почему-то.
Слишком уж большой развал... Вне корта Мира - девочка-припевочка, пёсик, уступите ребенку, и всё такое... во время матча - матерится как сапожник...
Мирра, безусловно, солнце, но и на солнце иногда бывают пятна. И даже солнечные бури.)
Это примерно как если бы алкаш попросил его не судить на все грязнейшие выходки, которые он творит под воздействием спирта. Тоже две разные личности, чё
