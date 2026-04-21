Джокович не уверен, что сыграет в Риме: «У меня травма, надеюсь быть готовым хотя бы к «Ролан Гаррос»

Джокович о том, сыграет ли в Риме: сейчас не могу ничего прогнозировать.

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович ответил, сможет ли сыграть на «Мастерсе» в Риме.

«У меня травма, надеюсь быть готовым хотя бы к «Ролан Гаррос».

Я работаю над тем, чтобы сыграть в Риме, но сейчас не могу ничего прогнозировать – все зависит от того, как будет идти восстановление. По крайней мере к «Ролан Гаррос » я буду готов», – сказал Джокович.

