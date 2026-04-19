  Рублев о Сафине после выхода в финал в Барселоне: «На этой неделе мы не общались. Перед турниром он сказал, что ждет хороших результатов»
Рублев о Сафине после выхода в финал в Барселоне: «На этой неделе мы не общались. Перед турниром он сказал, что ждет хороших результатов»

Андрей Рублев сообщил, что проводит турнир в Барселоне без Марата Сафина. Россиянин вышел в финал, победив Хамада Медьедовича (3:6, 6:2, 6:2). Сегодня он сыграет за титул с Артуром Фисом.

– Каковы твои ожидания от Барселоны и от предстоящих турниров?

– Никаких ожиданий. Сейчас я в финале, и это очень особенный момент для меня, ведь я впервые дошел здесь до этой стадии. Поэтому я просто постараюсь сосредоточиться на настоящем, хорошо восстановиться дню, выложиться на все сто и все.

– Вчера ты сказал, что в целом Медьедович провел лучшую неделю в своей жизни и что ему нечего было терять. Вы чувствовали этот настрой в первом сете, в том, как он играл?

– Не знаю, потому что я пытался сосредоточиться на себе. Не могу особо ничего сказать о его игре – мы никогда раньше не играли друг против друга, поэтому я не знаю, играл ли он на невероятном уровне или просто на хорошем. Думаю, он играл хорошо, потому что пытался бить с самых разных позиций. Даже когда он опаздывал к мячу, он все равно пытался ударить.

Это нелегко, потому что такие игроки не дают тебе ритма, как Бублик: либо он бьет навылет, либо ошибается, либо делает подрезку. Они не позволяют диктовать свой теннис. Речь идет скорее о том, чтобы оставаться суперсосредоточенным, пытаться прочитать их игру.

– Марат Сафин выиграл этот турнир 26 лет назад – разговаривал ли ты с ним и дал ли он тебе какие-то советы перед финалом?

– Нет, мы не разговаривали, потому что сейчас он немного занят. Так что на этой неделе мы не общались. Последний раз я видел его, кажется, в воскресенье. Да, в воскресенье перед турниром он просто сказал мне, что на этой неделе ждет хороших результатов.

«Ну замечательно», – подумал я… А в итоге я здесь. Так что это застряло у меня в голове, и я смеялся, типа: «Ладно, посмотрим». Но нет, мы не разговаривали. Я обязательно поговорю с ним во вторник или в понедельник – в зависимости от того, когда он вернется.

– Насколько для тебя важно вернуться в финал после нескольких поражений, которые ты потерпел в последние месяцы? И скажи пару слов о своих возможных соперниках завтра?

– Конечно, выход в финал – это всегда особенный момент, ведь для этого мы и играем. Поэтому, конечно, то, что мне удалось впервые здесь в него выйти – это особое ощущение, и оно останется со мной навсегда.

Артур побеждал многих великих игроков и выигрывал крупные турниры. Он уже топ-игрок, обладает огромным талантом, очень уверен в себе и показывает отличный теннис на протяжении двух лет, – сказал Рублев на пресс-конференции.

Сафин сделал Рублева спокойнее

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Вот всего неделю не общались и результаты сразу же поползли вверх )

Шутка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок))
Андрюх, хватит его уважать, #####! Слишком ##### [много] его уважаешь😂
солнце и подсолнух русского тенниса
