112

Барселона (ATP). Финал. Рублев проиграл Фису

Андрей Рублев проиграл в финале турнира в Барселоне.

Андрей Рублев уступил Артуру Фису в финале в Барселоне.

Француз взял четвертый титул в карьере.

Сетка турнира здесь.

Barcelona Open BancSabadell

Барселона, Испания

13 – 19 апреля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 950 310 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Рублев
logoBarcelona Open BancSabadell
результаты
logoATP
logoАртур Фис
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Новый Рублев до боли похож на старого 🤣
Новое - это хорошо забытое старое 😉
Артур сегодня очевидный фаворит.
Их работа с Иванишевичем в целом интригует, два агрессивных альфы, как уживутся - интересно. Тут или мощный успех или быстро перегрызутся
Удачи Андрею Рублеву!!!
C 40-0 на своей подаче отдать гейм, кажется рубль сегодня в падение))
Традиционный рубль. На табло 76 за доллар, по ощущениям цен давно уже за 120 ... )
Фис наверно розыгрышей 15 подряд взял…. Жесть, потерялся в этих песках
разный уровень теннисистов на корте, если бы не травмы, Фис давно бы уже в топ-10 был, а может и в топ-5, учитывая что там в соперниках Оже, Шелтон и Фриц
Титулы с 1990 года ATP 500 (до 2009 категория имела другие названия - Int. Gold, Champs Series)..
Федерер - 24
Надаль - 23
Джокович - 15
Сампрас - 1 2
Феррер - 10
Рублев на 15 месте с 6 титулами.
Тактически Рублев очень слаб, что в принципе не новость. Игровой интеллект посредственный
Повезло французу, что Рубль ментально дырявый
как ни печально это правда. Рублев снова стал бояться чего-то .. и все матч ушел даже во 2 сете
У меня дела, гости, суета,матч на компе включен был, я довольно часто внимание заострял. В общем НИ ОДНОГО выигранного ОЧКА Рублева не увидел, как не зайду несколько розыгрышей посмотреть, ВСЕ ФИС взял, даже в конце зашел глянуть, было 6-5 15-15, дальше 6-6, на минуту отошёл, прихожу 2-0 в пользу Рублева, я до конца досмотрел, итак весь матч
Надо было всё внимание уделить гостям - глядишь, и Рублев бы выкарабкался!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем