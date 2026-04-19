Синнер сыграет в Мадриде (Корретха)
Янник Синнер будет участвовать в «Мастерсе» в Мадриде, сообщает экс-вторая ракетка мира Алекс Корретха. По его информации, сегодня у итальянца уже запланирована тренировка на кортах Caja Mágica.
Напомним, Синнер выиграл четыре последних «Мастерса». Если он выиграет пятый подряд, то станет единоличным обладателем рекорда. Сейчас же он делит его с Новаком Джоковичем.
Ранее Карлос Алькарас и Джокович снялись с турнира, который стартует 22 апреля.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: La Razón
20 комментариев
5-6 игроков из топ-10 будут все равно.
Очень даже приличный атп-500...
Может повторить Надаля 2010, выиграть все грунтовые мастерсы и РГ.
Ладно, эту битву Карлос проиграл, но грунтовая война ещё не окончена :)))