Синнер сыграет в Мадриде (Корретха)

Янник Синнер будет участвовать в «Мастерсе» в Мадриде, сообщает экс-вторая ракетка мира Алекс Корретха . По его информации, сегодня у итальянца уже запланирована тренировка на кортах Caja Mágica.

Напомним, Синнер выиграл четыре последних «Мастерса». Если он выиграет пятый подряд, то станет единоличным обладателем рекорда. Сейчас же он делит его с Новаком Джоковичем .

Ранее Карлос Алькарас и Джокович снялись с турнира, который стартует 22 апреля.