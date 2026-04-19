Синнер сыграет в Мадриде (Корретха)

Янник Синнер будет участвовать в «Мастерсе» в Мадриде, сообщает экс-вторая ракетка мира Алекс Корретха. По его информации, сегодня у итальянца уже запланирована тренировка на кортах Caja Mágica.

Напомним, Синнер выиграл четыре последних «Мастерса». Если он выиграет пятый подряд, то станет единоличным обладателем рекорда. Сейчас же он делит его с Новаком Джоковичем.

Ранее Карлос Алькарас и Джокович снялись с турнира, который стартует 22 апреля.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: La Razón
Пока делит рекорд не только с Джоковичем, но и с Надалем. Тот тоже выигрывал 4 подряд
Ответ Максим Пестов
может побить ведь серьёзный рекорд выиграть 5
Вероятность очень большая, что побьет
Это чего, с одного Рима сниматься? А если играть всё подряд, да ещё на глине, можно упахаться к рг. С другой стороны без него Мадрид превращается в что-то уровня атп250
Ну, почему сразу атп250?
5-6 игроков из топ-10 будут все равно.
Очень даже приличный атп-500...
Простите, перегнул) не первый год теннис смотрю, нынешняя топ 10 из Музетть и ДеМиноров для меня как 250
Зачем? Лучше бы отдохнул. Размялся в Риме и забрал РГ
не захотел Янник отдавать халявные 1000 конкурентам, не знаю почему многие писали что он должен сниматься. он за 3 турнира сыграл 1 трехсетовый матч, да и с перерывами почти в 2 недели.
Может повторить Надаля 2010, выиграть все грунтовые мастерсы и РГ.
Куёт железо пока горячо)
Ладно, эту битву Карлос проиграл, но грунтовая война ещё не окончена :)))
Куй железо, пока горячо😊
Нормально, молодой, сил хватит
В принципе логично, в отсутствие Алькараса в Мадриде Синнеру будет попроще. А Рим тогда скорее всего либо пропустит, либо отыграет на расслабоне, чтобы сохранить силы на РГ.
