Сегодня день рождения Марии Шараповой
Сегодня, 19 апреля, исполняется 39 лет Марии Шараповой.
У Шараповой пять титулов «Большого шлема», она обладательница карьерного Большого шлема – в истории женского тенниса только семь таких теннисисток.
Россиянка – чемпионка 36 турниров в одиночке и трех в паре. В 2008-м она стала победительницей Кубка Федерации в составе сборной России, а в 2012-м выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне.
Шарапова также была первой ракеткой мира. Она находилась на вершине рейтинга 21 неделю.
Россиянка завершила карьеру после Australian Open-2020.
В августе прошлого года Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Маша, с днём рождения🤗🎂🥰♥️
Подкосила ее эта бестолковая история с мельдонием