Сафиуллин вышел в финал «Челленджера» в Оэйраше – для него это первый финал с ноября 2024-го

Роман Сафиуллин победил 126-ю ракетку мира Энрике Роша со счетом 6:4, 6:4 и вышел в финал «Челленджера» в Оэйраше.

Напомним, в феврале россиянин вернулся в тур после шестимесячного перерыва из-за травмы.

За титул Сафиуллин сыграет с №77 мирового рейтинга Валентином Руайе.