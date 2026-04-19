Сафиуллин вышел в финал «Челленджера» в Оэйраше – для него это первый финал с ноября 2024-го
Роман Сафиуллин победил 126-ю ракетку мира Энрике Роша со счетом 6:4, 6:4 и вышел в финал «Челленджера» в Оэйраше.
Напомним, в феврале россиянин вернулся в тур после шестимесячного перерыва из-за травмы.
За титул Сафиуллин сыграет с №77 мирового рейтинга Валентином Руайе.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
Если выиграет по идее приземлится в зону квала на ТБШ. Даже если нет на грунте до РГ ему защищать нечего. Да и после там же - там очки за участие в первом круге, а это мизер. Удачи, Рома :-)
Удачи Роману в финале! Держим кулачки!!!
Почему он по защищённому рейтингу не играет?
Ну, грунт - не самое сильное его покрытие точно. Я Рому люблю как игрока, но он там хуже Попырина играл (по результатам, не по впечатлению!), как правило, хотя на Олимпиаде, например выглядел достойно - может собирается использовать на траву или хард, попытки всё же не бесконечны. Он до этого не то чтобы в форме был, на уровне тех же челленджеров играя, так что, думаю, ещё и в форме дело. Да и играл не так чтобы много (5 турниров, впрочем с конца февраля, этот шестой). Смысл, если далеко не проходишь на челленджере, тратить попытку? Он форму набирает, два первых турнира вылетел в первом круге в двух, сейчас уже начал куда-то подальше заходить. До полуфинала на 100-ке дошёл до этого.
А он ему положен? Последний матч 29.08, следующий 17.02. Это же меньше 6 месяцев
Рома🤞✊‼️
Пока полёт нормальный, 5:0 ведёт в первом сете. У Ромы то ли компрессионный рукав на руке, то ли ещё какой-то саппорт. Вряд ли это просто дизайнерская находка из серии «я художник, я так вижу»
6:1 в первом сете, во втором ведёт с брейком. Пока все отлично.
Отлично, 6:1 6:2 в пользу Ромы. Алиса, которая там же квал челленджера играет, вроде тоже в себя пришла и поняла, что у неё перед некоторыми ударами, если ей отвечают не так чтобы сильно, достаточно времени для принятия решений и обработки мяча. Убила эти мячи и брейк отквитала.
А ещё в Португалии на этой неделе проходил турнир категории Super (TE U14) - так, вот, финал сегодня выиграл Рафаэль Папоян. Короче, сегодня определённо наш день в Португалии - не надо нарушать традицию, Алиса. Вот, только не ты, пожалуйста... :-)
