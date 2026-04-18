  • Мухова о том, что в Штутгарте впервые обыграла Гауфф и Свитолину: «Может быть, дело в том, что раньше я никогда не играла с ними на грунте»
Мухова о том, что в Штутгарте впервые обыграла Гауфф и Свитолину: «Может быть, дело в том, что раньше я никогда не играла с ними на грунте»

Мухова прокомментировала первые победы над Гауфф и Свитолиной.

Каролина Мухова прокомментировала то, что впервые обыграла двух последних соперниц – Коко Гауфф и Элину Свитолину.

– Этот турнир похож на фильм Тарантино – вы мстите всем подряд. Вы уступали 0:6 в матчах с Коко Гауфф, и здесь вы впервые ее обыграли. С Элиной Свитолиной счет был 0:3, и вы тоже ее обыграли. Дело в грунте или в вашем психологическом настрое? Что изменилось?

– Я точно раньше никогда не играла с ними на грунте, так что, может быть, дело в этом. Не знаю, это были тяжелые матчи, и оба были очень упорными. В трехсетовиках никогда не знаешь, кто выйдет победителем.

В этот раз я просто была смелой и хорошо играла в сложные моменты. Думаю, в таких тяжелых матчах всегда все зависит от того, кто сможет воспользоваться преимуществом, когда счет равный, и реализовать его в свою пользу. Я рада, что это произошло вчера и сегодня снова, – сказала Мухова на пресс-конференции в Штутгарте.

Завтра чешка сыграет с Еленой Рыбакиной, у которой ведет 2:1 в личке. На грунте они не встречались ни разу.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Давай Каро !
Бери Порш 🚗💪
Статистика -- это всего лишь история игр прошлых лет и она не статична, а изменчива. Каро сейчас в очень хорошей физической и спортивной форме и способна обыграть любую соперницу из топ-10.
