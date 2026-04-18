Рыбакина о психологах: «Я ни с кем не работаю. Если у тебя хорошая команда, она может и замотивировать, и помочь ментально»

Рыбакина рассказала, что она не работает с психологом.

Елена Рыбакина поделилась мыслями после победы над Миррой Андреевой в полуфинале в Штутгарте (7:5, 6:1).

– Ваш последний матч против Мирры в Индиан-Уэллс в прошлом году был совсем другим. Тогда вы играли иначе (Рыбакина уступила в 1/8 финала со счетом 1:6, 2:6 – Спортс’‘). Что произошло? Дело ведь не только в грунте?

– Это два разных периода для меня. В начале прошлого года все было совсем по-другому. Другая команда, другой тренер (на тот момент Стефано Вуков был отстранен – Спортс’‘). Я бы не сказала, что мы хорошо подготовились – подготовка была неплохой, но потом, приехав в Австралию, я сразу получила травму спины. В целом было много нового, я пыталась адаптироваться, поэтому не было особой стабильности в повседневной работе.

Сейчас я обрела ритм и уверенность в игре после нескольких титулов в конце прошлого сезона. Так что все по-другому. Я рада, что прибавляю от матча к матчу, и мы по-прежнему стараемся работать над мелкими деталями. Пока что все идет довольно хорошо.

– Психологическая устойчивость – ваша сильная сторона. Как вам это удается? Вы сейчас работаете со спортивным психологом или, может быть, работали в прошлом?

– Нет, я ни с кем не работаю. Я пробовала, но это было всего несколько сеансов.

Прежде всего, это еще и опыт. Находясь в туре так долго, выигрывая разные титулы, уступая в тяжелых финалах, я чувствую, что приобретаю опыт. А еще, если у тебя есть хорошая команда, она может и замотивировать, и помочь ментально. Если ты расстроена, они всегда могут поднять настроение.

Думаю, все люди разные, но пока что я довольна тем, как все складывается, и тем, как сейчас устроена моя команда, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.