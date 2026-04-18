Зверев проиграл 9 из 10 последних полуфиналов
Александр Зверев смог выиграть только один из последних десяти полуфиналов. Сегодня немец уступил Флавио Коболли в Мюнхене – 3:6, 3:6.
Начиная с июня прошлого года, Зверев проиграл на этой стадии также:
На ATP 500 в Галле – Даниилу Медведеву;
На «Мастерсе» в Торонто – Карену Хачанову;
На «Мастерсе» в Цинциннати и Australian Open – Карлосу Алькарасу;
На «Мастерсах» в Париже, Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло – Яннику Синнеру.
Последний раз немец выходил в финал в октябре в Вене – тогда в полуфинале он прошел Лоренцо Музетти, но в итоге все равно отдал титул Яннику Синнеру.
Опубликовано: Алёна Майорова
Это как с вылетами Рублева в четвертьфиналах ТБШ.
10 поражений, а реальных шансов пройти дальше была парочка, не более того.
https://www.youtube.com/watch?v=5OYMFoirnJY да и в интервью подтвердил что ноги не двигались, тогда вопрос, зачем играть без остановки все турниры подряд? (понятно что защита очков, но уверен и в Мадриде будет играть) неужели время после АО 2025 ничему не научило?
Завтра Шелтон заберет халявный титул