Зверев проиграл 9 из 10 последних полуфиналов

Александр Зверев смог выиграть только один из последних десяти полуфиналов. Сегодня немец уступил Флавио Коболли в Мюнхене – 3:6, 3:6.

Начиная с июня прошлого года, Зверев проиграл на этой стадии также:

Последний раз немец выходил в финал в октябре в Вене – тогда в полуфинале он прошел Лоренцо Музетти, но в итоге все равно отдал титул Яннику Синнеру.

Опубликовано: Алёна Майорова
Это про него Бругера говорил что он единственный кто может выиграть шлем когда играют Карлос и Янник??)
Да да! Про это пустое место! Никогда он не выиграет тбш! Как ты не ругали Медведева - он единственный, кто смог взять тбш за последнее время не из Биг-3 и после их ухода! Наш медведь лучший среди равных!
Ну как равных. Не ровня они все ему. Даня смог резарректнуть, как минимум, уже многое значит.
Зверев совершенная теннисная машина без чемпионского характера, увы. Как Дементьева, которая выигрывала все кроме GS.
Комментарий удален модератором
Так у Сани тоже пара шансов, откуда десяток?
Надо сказать, и соперники то были непростые...
Это как с вылетами Рублева в четвертьфиналах ТБШ.
10 поражений, а реальных шансов пройти дальше была парочка, не более того.
Единственный адекватный комментарий, все остальные всякую чушь про Сашу пишут
Пересмотрел игру в записи, Зверев толком не двигался в этом матче.
https://www.youtube.com/watch?v=5OYMFoirnJY да и в интервью подтвердил что ноги не двигались, тогда вопрос, зачем играть без остановки все турниры подряд? (понятно что защита очков, но уверен и в Мадриде будет играть) неужели время после АО 2025 ничему не научило?
Завтра Шелтон заберет халявный титул
Халявный титул будет если только у Коболли. Итальянец на грунте сильнее
А кто знает мальчик в ложе Зверева это его сын такой большой или нет?
племянник, скорее всего. У Миши 2 сына. у самого Саши дочь
Отлично! Так держать!
