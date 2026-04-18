Рыбакина о том, что чемпионка турнира в Штутгарте получит Porsche 911: «Такой у меня нет. Это отличная мотивация прямо у корта»

Рыбакина прокомментировала выход в финал пятисотника в Штутгарте.

Елена Рыбакина рассказала, есть ли у нее место для нового автомобиля Porsche. Вторая ракетка мира вышла в финал турнира в Штутгарте, обыграв Мирру Андрееву (7:5, 6:1).

Напомним, победительница этого турнира получает автомобиль, помимо призовых. В 2024-м Рыбакина выиграла Porsche Taycan 4S Sport Turismo, чемпионка турнира в этом году заберет лимонный кабриолет Porsche911 Carrera S.

– Мы знаем, что у тебя уже есть водительские права. Но есть ли желтый кабриолет?

– Что это?

– Машина чемпионки.

– [Porsche] 911 – такой у меня нет (оборачивается на машину, улыбается). Это отличная мотивация прямо у корта. Когда теряешь концентрацию или расстраиваешься, стоит просто посмотреть на машину, поставить цель и стараться изо всех сил.

– У тебя есть место в гараже для нее?

– Да. Есть (смеется).

– Я уверен, что ты отличный водитель. Но ты когда-нибудь спускался по рампе? Если ты выиграешь, это может стать для тебя испытанием.

– Да, это будет непросто, но давай пока об этом не думать. Сейчас главное – восстановить силы, а там посмотрим, что будет. Я постараюсь выложиться на полную и надеюсь увидеться с вами, - сказала казахстанка в интервью на корте.

В финале Рыбакина встретится с Каролиной Муховой.