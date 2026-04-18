Фис выиграл 100-й матч
21-летний Артур Фис одержал 100-ю победу на уровне ATP, при этом у него 63 поражения.
Француз вышел в финал пятисотника в Барселоне, победив Рафаэля Ходара – 3:6, 6:3, 6:2. В первом круге Фис отыграл два матчбола у Теренса Атмана.
Для француза это шестой финал в карьере и третий – на грунте. Всего у него три титула ATP, последний он взял в сентябре 2024-го в Токио.
В финале в Барселоне Фис встретится с Андреем Рублевым. По личным встречам у них 1:1.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
Тяжелый соперник для Рублева.
Тяжелый соперник для Рублева.
Для Рубля сейчас все соперники - тяжёлые. Выход в финал уже достижение.
Смотрел первый сет , думал без шансов для фиса , слишком накрученная грунтовая игра у ходора , а получилось все иначе )
Буду рад ошибиться, но шансов у Андрея в финале мало.
