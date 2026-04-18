Фис выиграл 100-й матч

21-летний Артур Фис одержал 100-ю победу на уровне ATP, при этом у него 63 поражения.

Француз вышел в финал пятисотника в Барселоне, победив Рафаэля Ходара – 3:6, 6:3, 6:2. В первом круге Фис отыграл два матчбола у Теренса Атмана.

Для француза это шестой финал в карьере и третий – на грунте. Всего у него три титула ATP, последний он взял в сентябре 2024-го в Токио.

В финале в Барселоне Фис встретится с Андреем Рублевым. По личным встречам у них 1:1.