Рыбакина вышла в финал третий раз в сезоне

Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Штутгарте. Вторая ракетка мира победила Мирру Андрееву со счетом 7:5, 6:1.

Казахстанка третий раз в сезоне поборется в финале. Ранее она взяла титул Australian Open и стала финалисткой турнира в Индиан-Уэллс. Вообще для нее это 25-й финал в карьере, она выиграла пять из шести последних.

В 2024-м Рыбакина уже становилась чемпионкой турнира в Штутгарте.

Теперь она сыграет с Каролиной Муховой.