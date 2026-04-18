Андреева проиграла сопернице из топ-2 впервые с января 2025-го
Мирра Андреева не смогла выйти в финал в Штутгарте, проиграв второй ракетке мира Елене Рыбакиной со счетом 5:7, 1:6. Их баланс в личке стал 2:2.
Прервалась серия побед 18-летней россиянки из семи матчей, которая началась на прошлой неделе на турнире в Линце. Помимо этого, Андреева впервые с января 2025-го проиграла матч с сопернице из топ-2 – до этого у нее было три победы подряд.
На следующей неделе россиянка поднимется на одну строчку рейтинга и станет восьмой ракеткой мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
>Ну и просто для информации, если она к РГ останется на 8 строчке в рейтинге, то в 1/4 встретится не с топ-2, от которой отлетела, как сдувшийся мяч от корта, а с топ-1.
Я ему объяснил, что 8-й номер посева в 1/4 может попасть на любого представителя топ-4. Он ошибку признавать отказался и заявил, что я просто неправильно истолковал его слова. А потом и вовсе заблочил меня и потребовал справку от психиатра. И это пишет человек, который выливает тонны желчи на 19-летнюю теннисистку. Тяжелый случай, конечно :)