Шелтон второй год подряд вышел в финал в Мюнхене

Бен Шелтон вышел в финал пятисотника в Мюнхене, победив 166-ю ракетку мира Алекса Молчана со счетом 6:3, 6:4.

Американец больше года не проигрывает соперникам из-за пределов топ-100. Вообще с июля 2024-го он провел с ними 23 матча и одержал победу в 22 из них.

Это второй финал для Шелтона в сезоне, ранее он взял титул ATP 500 в Далласе. В Мюнхене он уже играл в финале в прошлом году – тогда он уступил Александру Звереву .

В финале Шелтон встретится с Коболли , обыгравшем в 1/2 финала Зверева. Американец ведет у итальянца 3:2 в личке.