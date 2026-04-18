Мухова впервые вышла в финал пятисотника
Каролина Мухова стала финалисткой турнира в Штутгарте. Чешка победила седьмую ракетку мира Элину Свитолину – 6:4, 2:6, 6:4.
Для Муховой это первый финал пятисотника в карьере и восьмой в карьере. У нее два титула WTA, один из них она взяла в этом году на тысячнике в Дохе.
Чешка также выиграла 20-й матч в карьере у соперницы из топ-10.
Ранее Мухова трижды играла в финалах грунтовых турниров, в том числе на «Ролан Гаррос»-2023, все разы она уступила. За титул в Штуттгарте Мухова поборется с победительницей матча между Миррой Андреевой и Еленой Рыбакиной.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
В финале её ждёт проигрыш
Ой не факт... Не факт... Хотя я двумя руками за Лену
Первый в карьере и восьмой в карьере... Алёна, делай вычитку!!!
Говорящая голова опечалилась.
Спасибо за победу.
Молодец! Казалось какой-то момент не сдюжит
