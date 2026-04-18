Новак Джокович и Гу Эйлин будут ведущими премии Laureus
Организаторы ежегодной премии Laureus World Sports Awards сообщили, что ведущими церемонии в этом году станут 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович и трехкратная олимпийская чемпионка по фристайлу Гу Эйлин.
Серб – пятикратный лауреат премии «Спортсмен года». Гу вручили премию в номинации Action в 2023-м, она амбассадор Laureus.
Церемония состоится 20 апреля в Мадриде.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @LaureusSport
Надеюсь Новак найдет нужное лицо вручать гумплену кубок) 😘