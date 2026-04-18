Новак Джокович и Гу Эйлин будут ведущими премии Laureus

Организаторы ежегодной премии Laureus World Sports Awards сообщили, что ведущими церемонии в этом году станут 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович и трехкратная олимпийская чемпионка по фристайлу Гу Эйлин.

Серб – пятикратный лауреат премии «Спортсмен года». Гу вручили премию в номинации Action в 2023-м, она амбассадор Laureus.

Церемония состоится 20 апреля в Мадриде.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @LaureusSport
Это очень круто 💘
Ответ Helga Kl
Это очень круто 💘
Не спорю, круто быть ведущим. Карлос вполне вероятно из рук Джоковича награду получит как лучший теннисист прошлого года. Пора Новаку уходить из спорта в качестве спортсмена, а стать ведущим разных мероприятий из мира спорта.
Ответ Иван Дичковский
Не спорю, круто быть ведущим. Карлос вполне вероятно из рук Джоковича награду получит как лучший теннисист прошлого года. Пора Новаку уходить из спорта в качестве спортсмена, а стать ведущим разных мероприятий из мира спорта.
🖕🖕🖕
Надеюсь Новак найдет нужное лицо вручать гумплену кубок) 😘
думаю что Величайший и в роли ведущего будет смотреться классно 😉
Ответ Ан Кот
думаю что Величайший и в роли ведущего будет смотреться классно 😉
Он войдёт в методички, как надо делать, когда берешься)
