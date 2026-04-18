Рублев после выхода в финал в Барселоне: «Если получится выиграть титул – значит получится. Если не получится – будем продолжать работать, что тут поделаешь?»

Рублев прокомментировал выход в финал в Барселоне.

Андрей Рублев прокомментировал то, что впервые вышел в финал турнира в Барселоне. Россиянин обыграл в полуфинале Хамада Медьедовича – 3:6, 6:2, 6:2.

– Ты говорил, что когда впервые приехал сюда, тебе очень хотелось добиться успеха… Для тебя было бы очень важно завоевать этот титул, не так ли?

– Не знаю. Конечно, я не против, конечно, я бы хотел. Если получится – значит получится. Если не получится – будем продолжать работать, что тут поделаешь? Не могу особо ничего сказать, я не знаю (улыбается), – поделился россиянин в интервью на корте.

В финале Рублев встретится с Артуром Фисом или Рафаэлем Ходаром.