Коболли после победы над Зверевым: «Он один из моих лучших друзей в туре и очень хороший парень. Было немного трудно против него играть»

Коболли о Звереве: он один из моих лучших друзей в туре и очень хороший парень.

Флавио Коболли поделился эмоциями после того, как обыграл Александра Зверевым в полуфинале в Мюнхене (6:3, 6:3). Для него это первая победа над игроком из топ-5 в карьере.

По завершении матча итальянец поднял руку к небу и заплакал. После Коболли поделился в соцсетях публикацией Eurosport, в которой сообщается, что его слезы были связаны с гибелью 13-летнего Маттиа Мазелли. Мазелли занимался в теннисном клубе Parioli, с которым Флавио очень тесно связан.

«Это один из лучших моих матчей. А он [Зверев] – один из моих лучших друзей в туре. Он очень хороший парень. Команда сильно помогает мне по ходу сезона, у нас хорошие отношений и с детьми, и со всеми в его команде. Было немного трудно против него играть, а еще я стесняюсь, когда играю с крупными игроками – но, думаю, я провел один из лучших своих матчей. Я очень доволен своим выступлением и тем, как я справился со сложными моментами в матче. Думаю, я готов снова сражаться. Посмотрим, что будет завтра», – сказал Коболли в постматчевом интервью.

Итальянец поборется за титул с Беном Шелтоном или Алексом Молчаном.