Рублев вышел в финал впервые с мая 2025-го
Андрей Рублев обыграл в полуфинале пятисотника в Барселоне 88-ю ракетку мира и квалифаера Хамада Медьедовича со счетом 3:6, 6:2, 6:2.
Россиянин прервал четырехматчевую серию поражений в полуфиналах и вышел в 29-й финал в карьере (баланс – 17:11), первый – с мая 2025-го.
В этом сезоне он не проиграл ни одного из семи матчей с соперниками не из топ-50.
В финале в Барселоне Рублев встретится с Артуром Фисом или Рафаэлем Ходаром.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Не забывайте рецепты победной теннисной тактики от Сафина:
1) Иметь тактику, не играть по центру, в теннисе 2 квадрата - первый и правый;
2) Входить в корт. Ближе к сетке, ближе, ближе, ближе, ближе;
3) В сложные моменты подать косую, не кикать;
4) Бей в тело, мясо не страшно, извинишься, даже если не попадешь;
5) На длину откинул - и всё!;
6) Укороченный играется по линии;
7) Резаный удар - паразит («ну, это ни о чем»);
8) Отдал инициативу - до свидания;
9) Стучать долго мячом, чтобы раздражать соперника;
10) Поднимай руку за секунду до подачи;
11) Дыши подольше и помедленнее, когда кислорода не хватает - голова не чистая;
12) Бери полотенце по всему корту;
13) Когда темнеет, мячи становятся пушистыми;
14) Мысли - это помехи;
15) И всегда играй до конца, вдруг у него нога заболит, или волосы выпадут, или он простудится..., или смирится с мыслью, что проиграет;
16) Пусть он ходит - переживает;
17) Понятно объясняю? Если непонятно, то сорри. Если вы слышите, то слушайте, что говорю!
(Из цитатника Сафина, после его капитанства на АТПкубке, БесплатноеИздательство, 2019)