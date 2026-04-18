6

Рублев вышел в финал впервые с мая 2025-го

Андрей Рублев обыграл в полуфинале пятисотника в Барселоне 88-ю ракетку мира и квалифаера Хамада Медьедовича со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Россиянин прервал четырехматчевую серию поражений в полуфиналах и вышел в 29-й финал в карьере (баланс – 17:11), первый – с мая 2025-го.

В этом сезоне он не проиграл ни одного из семи матчей с соперниками не из топ-50.

В финале в Барселоне Рублев встретится с Артуром Фисом или Рафаэлем Ходаром.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс''
Молодец, Андрей. Удачи в финале! Поменьше нервов и побольше игры!
Андрей, молодчина! Постарайся не подкачать и выиграть завтра в финале. Вполне по силам. Верю.
Молодчик, Андрюха!!! Надеюсь выиграет завтра свой домашний турнир!!!
Поздравляем! Отличный результат! Дальше - больше!!!
Вперёд! Вода горячая пошла!

Не забывайте рецепты победной теннисной тактики от Сафина:

1) Иметь тактику, не играть по центру, в теннисе 2 квадрата - первый и правый;

2) Входить в корт. Ближе к сетке, ближе, ближе, ближе, ближе;

3) В сложные моменты подать косую, не кикать;

4) Бей в тело, мясо не страшно, извинишься, даже если не попадешь;

5) На длину откинул - и всё!;

6) Укороченный играется по линии;

7) Резаный удар - паразит («ну, это ни о чем»);

8) Отдал инициативу - до свидания;

9) Стучать долго мячом, чтобы раздражать соперника;

10) Поднимай руку за секунду до подачи;

11) Дыши подольше и помедленнее, когда кислорода не хватает - голова не чистая;

12) Бери полотенце по всему корту;

13) Когда темнеет, мячи становятся пушистыми;

14) Мысли - это помехи;

15) И всегда играй до конца, вдруг у него нога заболит, или волосы выпадут, или он простудится..., или смирится с мыслью, что проиграет;

16) Пусть он ходит - переживает;

17) Понятно объясняю? Если непонятно, то сорри. Если вы слышите, то слушайте, что говорю!

(Из цитатника Сафина, после его капитанства на АТПкубке, БесплатноеИздательство, 2019)
Молодец Андрей . Видео поработал с психологом. Ушли психи и игра лучше стала
