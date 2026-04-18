Рублев вышел в финал впервые с мая 2025-го

Андрей Рублев обыграл в полуфинале пятисотника в Барселоне 88-ю ракетку мира и квалифаера Хамада Медьедовича со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Россиянин прервал четырехматчевую серию поражений в полуфиналах и вышел в 29-й финал в карьере (баланс – 17:11), первый – с мая 2025-го.

В этом сезоне он не проиграл ни одного из семи матчей с соперниками не из топ-50.

В финале в Барселоне Рублев встретится с Артуром Фисом или Рафаэлем Ходаром.