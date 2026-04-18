Буассон пригласила в команду бывшего тренера Анисимовой

44-я ракетка мира Лоис Буассон начала сотрудничество с Риком Флешауерсом.

В прошлом месяце голландский специалист покинул команду Аманды Анисимовой .

Буассон не выступает с сентябрьского турнира в Пекине из-за травмы правого предплечья. Она вернется в тур на тысячнике в Мадриде.

Напомним, в 2025-м француженка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос », выиграла турнир в Гамбурге и дебютировала в топ-50.