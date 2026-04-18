Коболли обыграл действующего чемпиона Зверева и четвертый раз вышел в финал пятисотника
Флавио Коболли обыграл действующего чемпиона Александра Зверева в полуфинале пятисотника в Мюнхене – 6:3, 6:3.
Итальянец вышел в пятый финал на уровне тура и четвертый на уровне ATP 500. Его статистика на этой стадии – 3:1.
В матче со Зверевым Коболли второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс с десяткой – 2:16.
За титул 16-я ракетка мира поборется с Беном Шелтоном или Алексом Молчаном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Коболли молодец,кто хочет выиграть ,тот и выигрывает ,а кто как черепаха 🐢, тот пускай домой идёт.
