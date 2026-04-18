Коболли обыграл действующего чемпиона Зверева и четвертый раз вышел в финал пятисотника

Коболли четвертый раз вышел в финал пятисотника.

Флавио Коболли обыграл действующего чемпиона Александра Зверева в полуфинале пятисотника в Мюнхене – 6:3, 6:3.

Итальянец вышел в пятый финал на уровне тура и четвертый на уровне ATP 500. Его статистика на этой стадии – 3:1.

В матче со Зверевым Коболли второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс с десяткой – 2:16.

За титул 16-я ракетка мира поборется с Беном Шелтоном или Алексом Молчаном .