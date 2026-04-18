Тони Надаль: «Алькарас может оформить календарный Шлем – очень мало игроков способны его обыграть»

Тони Надаль высоко оценивает шансы Алькараса на календарный Большой шлем.

Тони Надаль оценил шансы Карлоса Алькараса на календарный Большой шлем.

«Он может оформить календарный Большой шлем – очень мало игроков способны его обыграть. Синнер – один из них, но на «Ролан Гаррос» у Карлоса, думаю, преимущество – примерно 60 на 40. На «Уимблдоне » он фаворит, как и на US Open .

Это возможно, хотя и непросто. Я бы дал ему около 75% шансов на «Ролан Гаррос » и примерно по 60% – на «Уимблдоне» и US Open.

Ему всего 22 года, а посмотрите, чего он уже добился. Если он продолжит в том же духе, то вполне возможно, что побьет рекорд Джоковича с его 24 титулами «Большого шлема».

Он исключительный игрок, и на данный момент я не вижу среди молодых теннисистов никого, кто мог бы его превзойти.

Конечно, со временем может произойти многое, но если он продолжит играть на таком уровне, у него очень хорошие шансы».

