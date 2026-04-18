Тони Надаль: «Алькарас может оформить календарный Шлем – очень мало игроков способны его обыграть»
Тони Надаль оценил шансы Карлоса Алькараса на календарный Большой шлем.
«Он может оформить календарный Большой шлем – очень мало игроков способны его обыграть. Синнер – один из них, но на «Ролан Гаррос» у Карлоса, думаю, преимущество – примерно 60 на 40. На «Уимблдоне» он фаворит, как и на US Open.
Это возможно, хотя и непросто. Я бы дал ему около 75% шансов на «Ролан Гаррос» и примерно по 60% – на «Уимблдоне» и US Open.
Ему всего 22 года, а посмотрите, чего он уже добился. Если он продолжит в том же духе, то вполне возможно, что побьет рекорд Джоковича с его 24 титулами «Большого шлема».
Он исключительный игрок, и на данный момент я не вижу среди молодых теннисистов никого, кто мог бы его превзойти.
Конечно, со временем может произойти многое, но если он продолжит играть на таком уровне, у него очень хорошие шансы».
