  • Тони Надаль: «Алькарас может оформить календарный Шлем – очень мало игроков способны его обыграть»
Тони Надаль: «Алькарас может оформить календарный Шлем – очень мало игроков способны его обыграть»

Тони Надаль высоко оценивает шансы Алькараса на календарный Большой шлем.

«Он может оформить календарный Большой шлем – очень мало игроков способны его обыграть. Синнер – один из них, но на «Ролан Гаррос» у Карлоса, думаю, преимущество – примерно 60 на 40. На «Уимблдоне» он фаворит, как и на US Open.

Это возможно, хотя и непросто. Я бы дал ему около 75% шансов на «Ролан Гаррос» и примерно по 60% – на «Уимблдоне» и US Open.

Ему всего 22 года, а посмотрите, чего он уже добился. Если он продолжит в том же духе, то вполне возможно, что побьет рекорд Джоковича с его 24 титулами «Большого шлема».

Он исключительный игрок, и на данный момент я не вижу среди молодых теннисистов никого, кто мог бы его превзойти.

Конечно, со временем может произойти многое, но если он продолжит играть на таком уровне, у него очень хорошие шансы».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Mundo Deportivo
Их не мало, их один, но и его одного хватает
Тони не видел походу финал в Монте Карло и новости походу тоже не читает про снятия игроков
Честно говоря не верю в календарный шлем сейчас, пока на вершине есть сопоставимые топ спортсмены. Через пару сезонов у кого то из них случится первая серьезная травма и этот игрок выпадет из тура на месяцы и только тогда может быть шанс( если не подрастет никто новый )
